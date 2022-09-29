Свердловские общественники призывают с первого класса ввести в школах военную подготовку

Свердловский ДОСААФ предлагает ввести военную подготовку в школах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Глава отделения добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ России) в Свердловской области Владимир Мезенцев предложил ввести военную подготовку в школах. С такой инициативой Мезенцев обратился к полпреду президента России в УрФО Владимиру Якушеву. Об этом URA.RU рассказал сам Мезенцев.

«Я предложил вводить военную подготовку в школах. С первого по четвертый класс будет детская программа: детские танчики, что-то собирать, рассказывать про родину, смотреть фильмы про собак пограничников. После четвертого класса начинается начальная военная подготовка, здесь уже можно научиться разбирать автомат, фильмы более взрослые смотреть. А потом, с девятого по одиннадцатый класс — чисто допризывная подготовка, здесь уже полное владение оружием, парашютно-десантная подготовка, автомобильная подготовка», — говорит Мезенцев.

Глава регионального ДОСААФ обратился с инициативой к полпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву. «Владимир Владимирович положительно отнесся к инициативе. Также нашу идею поддержал свердловский вице-губернатор Олег Чемезов. В ближайшее время мы будем встречаться на уровне администрации губернатора. Будем ставить вопросы о взаимодействии органов власти и ДОСААФ», — отметил он.

«Начальной военной подготовки занимались бы наши военные ветераны, которые получили ранение и не могут продолжить служить. Когда мы будем заниматься военной подготовкой в школах, это повлияет на дисциплину, любовь к Родине, духовное развитие. Такие люди не будут совершать правонарушений, они будут более организованы и более сдержаны. Очень много от этого различной пользы», — резюмировал Мезенцев.

Ранее агентство писало, что в Свердловской области хотят запустить программу подготовки бойцов перед мобилизацией. В отделения ДОСААФ в Свердловской области стали чаще обращаться мужчины призывного возраста, которые хотели бы пройти вневойсковую подготовку.

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Сколько мобилизованных будет в Свердловской области, официально не раскрывается.