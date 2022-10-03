МВД объявило в розыск экс-редактора «Первого канала» Овсянникову

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Тракторозаводский отдел полиции. Челябинск, интерпол, внимание розыск
Овсянникову разыскивают по статье УК РФ Фото:

МВД России объявило в розыск экс-редактора «Первого канала» Марину Овсянникову. Об этом сообщается на сайте МВД.

Там уточняется, что журналистка разыскивается по статье УК. Басманный суд Москвы отправил ее под домашний арест. Овсянникову обвиняют в распространении фейков про российскую армию.

В марте 2022 года Овсянникова вышла в прямой эфир с антироссийским плакатом. Она призвала «не верить пропаганде».

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МВД России объявило в розыск экс-редактора «Первого канала» Марину Овсянникову. Об этом сообщается на сайте МВД. Там уточняется, что журналистка разыскивается по статье УК. Басманный суд Москвы отправил ее под домашний арест. Овсянникову обвиняют в распространении фейков про российскую армию. В марте 2022 года Овсянникова вышла в прямой эфир с антироссийским плакатом. Она призвала «не верить пропаганде».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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