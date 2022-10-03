МВД объявило в розыск экс-редактора «Первого канала» Овсянникову

Овсянникову разыскивают по статье УК РФ
МВД России объявило в розыск экс-редактора «Первого канала» Марину Овсянникову. Об этом сообщается на сайте МВД.
Там уточняется, что журналистка разыскивается по статье УК. Басманный суд Москвы отправил ее под домашний арест. Овсянникову обвиняют в распространении фейков про российскую армию.
В марте 2022 года Овсянникова вышла в прямой эфир с антироссийским плакатом. Она призвала «не верить пропаганде».
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