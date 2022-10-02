02 октября 2022

Прошедшие СВО бойцы бесплатно учат тюменцев сражаться и выживать

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Учения по горной подготовке на базе тренировочного комплекса «Ергаки». Красноярский край, хребет Ергаки в Западных Саянах, кадеты, военный, военные, призыв, призывник, военные сборы, военная форма, спецназ, солдат, мобилизация, боевая подготовка
Будущие участники СВО могут получить необходимые знания еще до вызова на мобилизацию Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В поселке Боровский (Тюменский район Тюменской области) проходят бесплатные занятия по военно-мобилизационной подготовке. Расписание и запись доступны для всех желающих на сайте проекта. Учить тюменцев тактике боя и основам выживания вызвались те, кто уже прошел СВО и участвовал в действиях на территории Донбасса.

«В связи с частичной мобилизацией единомышленниками из числа боевых офицеров и добровольцев СВО, выпускников военной кафедры было принято решение об открытии школы подготовки. С участниками боевых действий в ЛНР и ДНР, военными врачами, конструктором БПЛА вы получите базовые знания по тактике, медицине, картографии, пилотированию и противодействию беспилотникам. Все то, что поможет подготовиться к реальным боевым действиям, выжить самим и спасти жизнь другим», — говорится в аннотации на сайте вми-тюмень.рф.

Занятия проходят бесплатно, на базе загородного клуба «Островский». Чтобы попасть на них, необходима предварительная запись на сайте. В ближайшие дни слушателей курса научат обращаться с дронами, расскажут об основах военной топографии, маскировки и прочих необходимых в боевых действиях навыках.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Как ранее писало URA.RU, подготовкой будущих мобилизованных занимаются и неравнодушные жители области, имеющие необходимые навыки. В частности, в Тобольске жителей собирают на уроки по оказанию первой медицинской помощи.

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В поселке Боровский (Тюменский район Тюменской области) проходят бесплатные занятия по военно-мобилизационной подготовке. Расписание и запись доступны для всех желающих на сайте проекта. Учить тюменцев тактике боя и основам выживания вызвались те, кто уже прошел СВО и участвовал в действиях на территории Донбасса. «В связи с частичной мобилизацией единомышленниками из числа боевых офицеров и добровольцев СВО, выпускников военной кафедры было принято решение об открытии школы подготовки. С участниками боевых действий в ЛНР и ДНР, военными врачами, конструктором БПЛА вы получите базовые знания по тактике, медицине, картографии, пилотированию и противодействию беспилотникам. Все то, что поможет подготовиться к реальным боевым действиям, выжить самим и спасти жизнь другим», — говорится в аннотации на сайте вми-тюмень.рф. Занятия проходят бесплатно, на базе загородного клуба «Островский». Чтобы попасть на них, необходима предварительная запись на сайте. В ближайшие дни слушателей курса научат обращаться с дронами, расскажут об основах военной топографии, маскировки и прочих необходимых в боевых действиях навыках. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Как ранее писало URA.RU, подготовкой будущих мобилизованных занимаются и неравнодушные жители области, имеющие необходимые навыки. В частности, в Тобольске жителей собирают на уроки по оказанию первой медицинской помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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