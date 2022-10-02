Прошедшие СВО бойцы бесплатно учат тюменцев сражаться и выживать

03 октября 2022 в 18:31 Размер текста - 17 +

Будущие участники СВО могут получить необходимые знания еще до вызова на мобилизацию Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В поселке Боровский (Тюменский район Тюменской области) проходят бесплатные занятия по военно-мобилизационной подготовке. Расписание и запись доступны для всех желающих на сайте проекта. Учить тюменцев тактике боя и основам выживания вызвались те, кто уже прошел СВО и участвовал в действиях на территории Донбасса. «В связи с частичной мобилизацией единомышленниками из числа боевых офицеров и добровольцев СВО, выпускников военной кафедры было принято решение об открытии школы подготовки. С участниками боевых действий в ЛНР и ДНР, военными врачами, конструктором БПЛА вы получите базовые знания по тактике, медицине, картографии, пилотированию и противодействию беспилотникам. Все то, что поможет подготовиться к реальным боевым действиям, выжить самим и спасти жизнь другим», — говорится в аннотации на сайте вми-тюмень.рф. Занятия проходят бесплатно, на базе загородного клуба «Островский». Чтобы попасть на них, необходима предварительная запись на сайте. В ближайшие дни слушателей курса научат обращаться с дронами, расскажут об основах военной топографии, маскировки и прочих необходимых в боевых действиях навыках. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Как ранее писало URA.RU, подготовкой будущих мобилизованных занимаются и неравнодушные жители области, имеющие необходимые навыки. В частности, в Тобольске жителей собирают на уроки по оказанию первой медицинской помощи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке Боровский (Тюменский район Тюменской области) проходят бесплатные занятия по военно-мобилизационной подготовке. Расписание и запись доступны для всех желающих на сайте проекта. Учить тюменцев тактике боя и основам выживания вызвались те, кто уже прошел СВО и участвовал в действиях на территории Донбасса. «В связи с частичной мобилизацией единомышленниками из числа боевых офицеров и добровольцев СВО, выпускников военной кафедры было принято решение об открытии школы подготовки. С участниками боевых действий в ЛНР и ДНР, военными врачами, конструктором БПЛА вы получите базовые знания по тактике, медицине, картографии, пилотированию и противодействию беспилотникам. Все то, что поможет подготовиться к реальным боевым действиям, выжить самим и спасти жизнь другим», — говорится в аннотации на сайте вми-тюмень.рф. Занятия проходят бесплатно, на базе загородного клуба «Островский». Чтобы попасть на них, необходима предварительная запись на сайте. В ближайшие дни слушателей курса научат обращаться с дронами, расскажут об основах военной топографии, маскировки и прочих необходимых в боевых действиях навыках. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Как ранее писало URA.RU, подготовкой будущих мобилизованных занимаются и неравнодушные жители области, имеющие необходимые навыки. В частности, в Тобольске жителей собирают на уроки по оказанию первой медицинской помощи.