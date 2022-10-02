Участок железной дороги в ЯНАО между Надымом и Пангодами строит «Газпром»

Строительство участка «Надым — Пангоды» Фото: Максим Егоров © URA.RU

Газпром начинает строительство (реконструкцию) железнодорожного участка «Надым — Пангоды», который станет частью создаваемого Северного широтного хода. Протяженность работ составит 109 км, новый маршрут в ЯНАО будет использоваться для вывоза углеводородной продукции, а также для доставки туда грузов и персонала.

«Северный широтный ход (СШХ) имеет стратегическое значение для развития Арктической зоны Российской Федерации. Он позволит организовать прямое сообщение между Северной и Свердловской железными дорогами по маршруту „Обская — Салехард — Надым — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево“ в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Общая протяженность СШХ — около 700 км», — сообщает управление информации ПАО «Газпром».

Ранее URA.RU сообщало о транспортном проекте ЯНАО — Северном широтном ходе (СШХ), который обеспечит работой несколько тысяч человек.