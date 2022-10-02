02 октября 2022
01 октября 2022
30 сентября 2022

«Газпром» приступил к строительству участка Северного широтного хода в ЯНАО. Фото

Участок железной дороги в ЯНАО между Надымом и Пангодами строит «Газпром»
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство участка «Надым — Пангоды» Фото:

Газпром начинает строительство (реконструкцию) железнодорожного участка «Надым — Пангоды», который станет частью создаваемого Северного широтного хода. Протяженность работ составит 109 км, новый маршрут в ЯНАО будет использоваться для вывоза углеводородной продукции, а также для доставки туда грузов и персонала.

«Северный широтный ход (СШХ) имеет стратегическое значение для развития Арктической зоны Российской Федерации. Он позволит организовать прямое сообщение между Северной и Свердловской железными дорогами по маршруту „Обская — Салехард — Надым — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево“ в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Общая протяженность СШХ — около 700 км», — сообщает управление информации ПАО «Газпром».

Ранее URA.RU сообщало о транспортном проекте ЯНАО — Северном широтном ходе (СШХ), который обеспечит работой несколько тысяч человек.

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Газпром начинает строительство (реконструкцию) железнодорожного участка «Надым — Пангоды», который станет частью создаваемого Северного широтного хода. Протяженность работ составит 109 км, новый маршрут в ЯНАО будет использоваться для вывоза углеводородной продукции, а также для доставки туда грузов и персонала. «Северный широтный ход (СШХ) имеет стратегическое значение для развития Арктической зоны Российской Федерации. Он позволит организовать прямое сообщение между Северной и Свердловской железными дорогами по маршруту „Обская — Салехард — Надым — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево“ в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Общая протяженность СШХ — около 700 км», — сообщает управление информации ПАО «Газпром». Ранее URA.RU сообщало о транспортном проекте ЯНАО — Северном широтном ходе (СШХ), который обеспечит работой несколько тысяч человек.
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