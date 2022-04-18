Транспортный мегапроект ЯНАО даст новые возможности экономике

19 апреля 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

Северный широтный ход обеспечит работой несколько тысяч человек Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Транспортный мегапроект ЯНАО — Северный широтный ход (СШХ) — даст новые возможности экономике региона, а также обеспечит работой несколько тысяч человек. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, реализация проекта изменит логистику внутри округа, а также позволит разгрузить БАМ и Транссиб. «Для Ямала это историческое событие. Это принципиально новые возможности для экономики, для сферы занятости. Обеспечивать работу новой инфраструктуры будут несколько тысяч работников. Это не просто рабочие места на время стройки, это навсегда. За проектом стоят новые возможности для экономики Ямала, сотни миллиардов нашего ВРП», — приводит слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО рассматривают вариант поэтапного строительства Северного широтного хода (СШХ). Реализовать первый этап планируется к 2028 году. До этого правительство России планировало отложить строительство Северного широтного хода, стоимость которого составляет почти 300 миллиардов рублей. Однако президент России Владимир Путин заявил, что строительство мегапроекта начнется в 2022 году. Финансирование проекта поступит от правительства РФ, властей ЯНАО, «Газпрома» и РЖД. После заявления Путина губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сказал, что регион готов приступить к реализации строительства СШХ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

Транспортный мегапроект ЯНАО — Северный широтный ход (СШХ) — даст новые возможности экономике региона, а также обеспечит работой несколько тысяч человек. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, реализация проекта изменит логистику внутри округа, а также позволит разгрузить БАМ и Транссиб. «Для Ямала это историческое событие. Это принципиально новые возможности для экономики, для сферы занятости. Обеспечивать работу новой инфраструктуры будут несколько тысяч работников. Это не просто рабочие места на время стройки, это навсегда. За проектом стоят новые возможности для экономики Ямала, сотни миллиардов нашего ВРП», — приводит слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО рассматривают вариант поэтапного строительства Северного широтного хода (СШХ). Реализовать первый этап планируется к 2028 году. До этого правительство России планировало отложить строительство Северного широтного хода, стоимость которого составляет почти 300 миллиардов рублей. Однако президент России Владимир Путин заявил, что строительство мегапроекта начнется в 2022 году. Финансирование проекта поступит от правительства РФ, властей ЯНАО, «Газпрома» и РЖД. После заявления Путина губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сказал, что регион готов приступить к реализации строительства СШХ.