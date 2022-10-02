Мобилизованные из ЯНАО проходят обучение на полигоне в Тюмени

Ямальцы проходят военную подготовку в Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Бойцы из ЯНАО проходят военно-полевые сборы в Тюмени. На полигоне ТВИККУ им. маршала А.И. Прошлякова ямальцы готовятся к несению военной службы.

«По словам наших парней, подготовка проходит в штатном режиме. Кормят хорошо, форму выдали, нет никаких проблем с обеспечением!» — сообщает блогер Илья Иванов в своем телеграм-канале.

Ранее URA.RU сообщало об условиях размещения ямальских мобилизованных в учебной части в Тюмени. Военнослужащих обеспечили всем необходимым, у них есть возможность пользоваться интернетом.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, защищая мирное население ДНР и ЛНР.

Фото: telegram-канал «Илья ИваноV»

Видео: telegram-канал «Илья ИваноV»