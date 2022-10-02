02 октября 2022
01 октября 2022
30 сентября 2022

Мобилизованные из ЯНАО проходят обучение на полигоне в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день форума
Ямальцы проходят военную подготовку в Тюмени Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Бойцы из ЯНАО проходят военно-полевые сборы в Тюмени. На полигоне ТВИККУ им. маршала А.И. Прошлякова ямальцы готовятся к несению военной службы.

«По словам наших парней, подготовка проходит в штатном режиме. Кормят хорошо, форму выдали, нет никаких проблем с обеспечением!» — сообщает блогер Илья Иванов в своем телеграм-канале.

Ранее URA.RU сообщало об условиях размещения ямальских мобилизованных в учебной части в Тюмени. Военнослужащих обеспечили всем необходимым, у них есть возможность пользоваться интернетом.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, защищая мирное население ДНР и ЛНР.

Фото:

Видео: telegram-канал «Илья ИваноV»

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Бойцы из ЯНАО проходят военно-полевые сборы в Тюмени. На полигоне ТВИККУ им. маршала А.И. Прошлякова ямальцы готовятся к несению военной службы. «По словам наших парней, подготовка проходит в штатном режиме. Кормят хорошо, форму выдали, нет никаких проблем с обеспечением!» — сообщает блогер Илья Иванов в своем телеграм-канале. Ранее URA.RU сообщало об условиях размещения ямальских мобилизованных в учебной части в Тюмени. Военнослужащих обеспечили всем необходимым, у них есть возможность пользоваться интернетом. Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, защищая мирное население ДНР и ЛНР. Видео: telegram-канал «Илья ИваноV»
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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