Мобилизованные из ЯНАО проходят обучение на полигоне в Тюмени

Бойцы из ЯНАО проходят военно-полевые сборы в Тюмени. На полигоне ТВИККУ им. маршала А.И. Прошлякова ямальцы готовятся к несению военной службы.
«По словам наших парней, подготовка проходит в штатном режиме. Кормят хорошо, форму выдали, нет никаких проблем с обеспечением!» — сообщает блогер Илья Иванов в своем телеграм-канале.
Ранее URA.RU сообщало об условиях размещения ямальских мобилизованных в учебной части в Тюмени. Военнослужащих обеспечили всем необходимым, у них есть возможность пользоваться интернетом.
Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, защищая мирное население ДНР и ЛНР.
Видео: telegram-канал «Илья ИваноV»
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