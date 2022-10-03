Кадыров сравнил себя с Лукашенко и Ким Чен Ыном

03 октября 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров посчитал количество западных санкций против себя и своей семьи Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров «обогнал» президента Беларуси Александра Лукашенко и главу Северной Кореи Ким Чен Ына по количеству санкций, которые ввели против них страны Запада. Об этом заявил сам чеченский лидер. «Начиная с 2011 года, против меня введено как минимум 70 ограничений, в том числе и против членов моей семьи, моих близких соратников… Таким количеством не могут „похвастаться“ нелюбимые Западом Лукашенко и Башар Асад. Я даже северокорейского лидера обогнал, а ведь про него голливудские фильмы снимают», — написал Кадыров в Telegram. По словам чеченского главы, против него самого ввели 15 прямых санкций, против членов его семьи — 10, против «соратников и единомышленников» — 28, против организаций — 9, против лошадей, которыми владеет Кадыров — 4 и против аккаунтов в социальных сетях — 4. «Иностранцы пытаются лишить меня всего уже более 11 лет, только, как видите, ничего не получается», — добавил он. Страны Запада усилили санкционное давление на физические и юридические лица из России после начала специальной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что антироссийские ограничения оказали больший негативный эффект на экономики самого Запада: США и ЕС столкнулись с сильнейшей инфляцией и энергетическим кризисом.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров «обогнал» президента Беларуси Александра Лукашенко и главу Северной Кореи Ким Чен Ына по количеству санкций, которые ввели против них страны Запада. Об этом заявил сам чеченский лидер. «Начиная с 2011 года, против меня введено как минимум 70 ограничений, в том числе и против членов моей семьи, моих близких соратников… Таким количеством не могут „похвастаться“ нелюбимые Западом Лукашенко и Башар Асад. Я даже северокорейского лидера обогнал, а ведь про него голливудские фильмы снимают», — написал Кадыров в Telegram. По словам чеченского главы, против него самого ввели 15 прямых санкций, против членов его семьи — 10, против «соратников и единомышленников» — 28, против организаций — 9, против лошадей, которыми владеет Кадыров — 4 и против аккаунтов в социальных сетях — 4. «Иностранцы пытаются лишить меня всего уже более 11 лет, только, как видите, ничего не получается», — добавил он. Страны Запада усилили санкционное давление на физические и юридические лица из России после начала специальной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что антироссийские ограничения оказали больший негативный эффект на экономики самого Запада: США и ЕС столкнулись с сильнейшей инфляцией и энергетическим кризисом.