В Свердловской области мобилизовали 43-летнего мужчину, потерявшего слух на работе

03 октября 2022 в 22:05 Размер текста - 17 +

В Каменске-Уральском мужчину мобилизовали несмотря на потерю слуха, утверждает его супруга (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Каменске-Уральском (Свердловская область) мобилизовали 43-летнего Алексея Мальцева. Мужчине вручили повестку и отправили его на военные сборы, несмотря на диагноз «нейросенсорная двусторонняя потеря слуха». Об этом URA.RU сообщила жена свердловчанина Ольга Мальцева. «Повестка пришла 27 сентября, а 28 числа утром его увезли в 32-й военный городок, в пятницу он улетел в Ростов и не выходит на связь. Он на одно ухо не слышит вообще, а вторым слышит плохо. Тугоухость он приобрел при работе на заводе», — рассказала Ольга корреспонденту URA.RU. По словам женщины, у ее мужа, когда он пришел в военкомат, на руках не было документов, подтверждающих диагноз. «Мы не успели ко врачу попасть, чтобы справку взять, она уже не работала. Когда он сказал в военкомате о своем диагнозе они вообще никак не отреагировали. В армии он служил в ракетных войсках, по специальности водитель-механик», — добавила супруга мобилизованного. Корреспондент URA.RU передал информацию об этой истории в «Народный фронт» Свердловской области. Там пообещали взять ситуацию на контроль. Также агентство отправило запрос в пресс-службу Центрального военного округа, однако к моменту публикации ответ не получен. Алексея Мальцева мобилизовали несмотря на диагноз «нейросенсорная двусторонняя потеря слуха», уверяет его супруга Фото: Ольга Мальцева Алексей сейчас не выходит на связь со своей супругой. По последней информации он находится в учебной части в Ростове Фото: Ольга Мальцева Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Всего планируется призвать на военную службу около 300 тысяч граждан, из них от Свердловской области — 9,7 тысяч человек.

В Каменске-Уральском (Свердловская область) мобилизовали 43-летнего Алексея Мальцева. Мужчине вручили повестку и отправили его на военные сборы, несмотря на диагноз «нейросенсорная двусторонняя потеря слуха». Об этом URA.RU сообщила жена свердловчанина Ольга Мальцева. «Повестка пришла 27 сентября, а 28 числа утром его увезли в 32-й военный городок, в пятницу он улетел в Ростов и не выходит на связь. Он на одно ухо не слышит вообще, а вторым слышит плохо. Тугоухость он приобрел при работе на заводе», — рассказала Ольга корреспонденту URA.RU. По словам женщины, у ее мужа, когда он пришел в военкомат, на руках не было документов, подтверждающих диагноз. «Мы не успели ко врачу попасть, чтобы справку взять, она уже не работала. Когда он сказал в военкомате о своем диагнозе они вообще никак не отреагировали. В армии он служил в ракетных войсках, по специальности водитель-механик», — добавила супруга мобилизованного. Корреспондент URA.RU передал информацию об этой истории в «Народный фронт» Свердловской области. Там пообещали взять ситуацию на контроль. Также агентство отправило запрос в пресс-службу Центрального военного округа, однако к моменту публикации ответ не получен. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Всего планируется призвать на военную службу около 300 тысяч граждан, из них от Свердловской области — 9,7 тысяч человек.