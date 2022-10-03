Свердловчанин, мобилизованный после операции на позвоночнике, оказался под капельницей в военном госпитале

03 октября 2022 в 23:18 Размер текста - 17 +

В Свердловской области мобилизовали мужчину, который год назад перенес операцию на позвоночнике (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тавде (Свердловская область) под мобилизацию попал 32-летний Александр, год назад переживший сложнейшую операцию на позвоночник из-за межпозвоночной грыжи. В 32-м военном городке, куда мужчину отправили из военкомата, у него произошло обострение и он попал в военный госпиталь. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала мать мобилизованного Ирина. «У него была операция на позвоночник год назад, после которой у него были боли и проблемы с ногой, он ее просто таскал за собой. Справку он показал в военкомате, его направили к местному хирургу и неврологу, которые поставили ему группу „б 3“ — годен с незначительными ограничениями. Из военкомата его направили в 32-й военный городок, оттуда из-за обострения он попал в госпиталь, снова отнялась нога. Ему ставят капельницы. Он говорит, что спал в неудобном положении, в спальном мешке, на полу в казарме», — рассказала Ирина. Операцию мужчине делали в прошлом году в Тюмени, в Федеральном центре нейрохирургии. После медицинского вмешательства мужчине запретили поднимать тяжести. «В день призыва никаких медкомиссий назначать не стали, в этот день был призыв около двухсот человек. У него был тяжеленный рюкзак, килограмм 25 точно, продукты, аптечка, одежда, спальный мешок. А после операции у него ограничения, носить не больше 5 килограмм», — объяснила мать мужчины. В ситуацию уже вмешались сотрудники «Народного фронта Свердловской области», они обратились в военкомат и к мэру Тавды и помогли решить проблему. «Мобилизованного точно не будут забирать, он не подлежит призыву. Сейчас в военном комиссариате готовят документы в 32-й военный городок, после чего гражданина отправят по месту жительства после выписки из госпиталя», — рассказал URA.RU Василий Коноплянко, координатор по организационной работе «Народного фронта» в Свердловской области. Год назад Александр пережил тяжелую операцию на позвоночнике Скрин: соцсети Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Всего планируется призвать на военную службу около 300 тысяч граждан, из них от Свердловской области — 9,7 тысяч человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тавде (Свердловская область) под мобилизацию попал 32-летний Александр, год назад переживший сложнейшую операцию на позвоночник из-за межпозвоночной грыжи. В 32-м военном городке, куда мужчину отправили из военкомата, у него произошло обострение и он попал в военный госпиталь. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала мать мобилизованного Ирина. «У него была операция на позвоночник год назад, после которой у него были боли и проблемы с ногой, он ее просто таскал за собой. Справку он показал в военкомате, его направили к местному хирургу и неврологу, которые поставили ему группу „б 3“ — годен с незначительными ограничениями. Из военкомата его направили в 32-й военный городок, оттуда из-за обострения он попал в госпиталь, снова отнялась нога. Ему ставят капельницы. Он говорит, что спал в неудобном положении, в спальном мешке, на полу в казарме», — рассказала Ирина. Операцию мужчине делали в прошлом году в Тюмени, в Федеральном центре нейрохирургии. После медицинского вмешательства мужчине запретили поднимать тяжести. «В день призыва никаких медкомиссий назначать не стали, в этот день был призыв около двухсот человек. У него был тяжеленный рюкзак, килограмм 25 точно, продукты, аптечка, одежда, спальный мешок. А после операции у него ограничения, носить не больше 5 килограмм», — объяснила мать мужчины. В ситуацию уже вмешались сотрудники «Народного фронта Свердловской области», они обратились в военкомат и к мэру Тавды и помогли решить проблему. «Мобилизованного точно не будут забирать, он не подлежит призыву. Сейчас в военном комиссариате готовят документы в 32-й военный городок, после чего гражданина отправят по месту жительства после выписки из госпиталя», — рассказал URA.RU Василий Коноплянко, координатор по организационной работе «Народного фронта» в Свердловской области. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Всего планируется призвать на военную службу около 300 тысяч граждан, из них от Свердловской области — 9,7 тысяч человек.