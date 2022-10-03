Мобилизованных доставили в Ростов на самолете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Третья группа мобилизованных из Ашинского района (Челябинская область) прибыла в Ростов. Из Челябинской области они были отправлены 2 октября.

«Три микроавтобуса увезли наших земляков сначала под Екатеринбург, а сегодня на самолете ребята в обмундировании и с экипировкой вылетели в Ростов. Настрой у ребят боевой — настоящие сыны Отечества!», — сообщает газета «Стальная искра».

Мобилизованные, которых в третьей группе было порядка 100 человек, получили спальные мешки, коврики, наборы посуды и продуктов, теплые носки. Вещи были собраны организацией «Боевое братство» и Ашинским металлургическим заводом.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов.