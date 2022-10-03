Мобилизованные из Ашинского района прибыли в Ростов. Фото

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Виды Екатеринбурга, самолет, авиакомпания аэрофлот
Мобилизованных доставили в Ростов на самолете Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Третья группа мобилизованных из Ашинского района (Челябинская область) прибыла в Ростов. Из Челябинской области они были отправлены 2 октября.

«Три микроавтобуса увезли наших земляков сначала под Екатеринбург, а сегодня на самолете ребята в обмундировании и с экипировкой вылетели в Ростов. Настрой у ребят боевой — настоящие сыны Отечества!», — сообщает газета «Стальная искра».

Мобилизованные, которых в третьей группе было порядка 100 человек, получили спальные мешки, коврики, наборы посуды и продуктов, теплые носки. Вещи были собраны организацией «Боевое братство» и Ашинским металлургическим заводом.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов.

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Третья группа мобилизованных из Ашинского района (Челябинская область) прибыла в Ростов. Из Челябинской области они были отправлены 2 октября. «Три микроавтобуса увезли наших земляков сначала под Екатеринбург, а сегодня на самолете ребята в обмундировании и с экипировкой вылетели в Ростов. Настрой у ребят боевой — настоящие сыны Отечества!», — сообщает газета «Стальная искра». Мобилизованные, которых в третьей группе было порядка 100 человек, получили спальные мешки, коврики, наборы посуды и продуктов, теплые носки. Вещи были собраны организацией «Боевое братство» и Ашинским металлургическим заводом. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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