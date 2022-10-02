02 октября 2022

Мобилизованные из ХМАО показали полигон в Омске. Видео

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Учения уральской танковой дивизии Центрального военного округа. Челябинская область, Чебаркуль, армия, военные, солдаты, военный полигон, военные учения
Мобилизованные проходят боевую подготовку на полигоне (фото из архива) Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованные жители ХМАО, которые находятся в Омске, проходят боевую подготовку на полигоне. Видео с военных сборов опубликовано в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

«Полигон, г. Омск. Провели свет, палатки, телевизор. Работа прет, все делают. Сегодня пришла гуманитарка — выдали теплые вещи и резиновые сапоги кому нужно», — говорит автор видео за кадром.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО начнут выплачивать мобилизованным жителям региона единовременные выплаты в 250 тысяч рублей после того, как они пройдут медкомиссию. Также для получения средств военнослужащему необходимо пройти процедуру распределения в части.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Российские военные с 24 февраля проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

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Мобилизованные жители ХМАО, которые находятся в Омске, проходят боевую подготовку на полигоне. Видео с военных сборов опубликовано в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «Полигон, г. Омск. Провели свет, палатки, телевизор. Работа прет, все делают. Сегодня пришла гуманитарка — выдали теплые вещи и резиновые сапоги кому нужно», — говорит автор видео за кадром. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО начнут выплачивать мобилизованным жителям региона единовременные выплаты в 250 тысяч рублей после того, как они пройдут медкомиссию. Также для получения средств военнослужащему необходимо пройти процедуру распределения в части. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Российские военные с 24 февраля проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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