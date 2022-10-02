Мобилизованные из ХМАО показали полигон в Омске. Видео

03 октября 2022 в 22:51 Размер текста - 17 +

Мобилизованные проходят боевую подготовку на полигоне (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные жители ХМАО, которые находятся в Омске, проходят боевую подготовку на полигоне. Видео с военных сборов опубликовано в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «Полигон, г. Омск. Провели свет, палатки, телевизор. Работа прет, все делают. Сегодня пришла гуманитарка — выдали теплые вещи и резиновые сапоги кому нужно», — говорит автор видео за кадром. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО начнут выплачивать мобилизованным жителям региона единовременные выплаты в 250 тысяч рублей после того, как они пройдут медкомиссию. Также для получения средств военнослужащему необходимо пройти процедуру распределения в части. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Российские военные с 24 февраля проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Мобилизованные жители ХМАО, которые находятся в Омске, проходят боевую подготовку на полигоне. Видео с военных сборов опубликовано в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «Полигон, г. Омск. Провели свет, палатки, телевизор. Работа прет, все делают. Сегодня пришла гуманитарка — выдали теплые вещи и резиновые сапоги кому нужно», — говорит автор видео за кадром. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО начнут выплачивать мобилизованным жителям региона единовременные выплаты в 250 тысяч рублей после того, как они пройдут медкомиссию. Также для получения средств военнослужащему необходимо пройти процедуру распределения в части. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Российские военные с 24 февраля проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.