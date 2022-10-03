Илон Маск запустил опрос о принадлежности Донбасса и Крыма

03 октября 2022 в 23:43 Размер текста - 17 +

Маск запустил в соцсетях опрос о судьбе Донбасса и Крыма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Американский предприниматель, владелец SpaceX Илон Маск запустил в соцсетях опрос о судьбе территорий Крыма и Донбасса. В своем аккаунте в Twitter он попросил подписчиков ответить, должны ли жители этих регионов самостоятельно решать, являются ли они частью России или Украины. «Тогда давайте попробуем так. Должны ли жители Донбасса и Крыма сами решить, принадлежат они России или Украине», — написал предприниматель. На момент публикации большинство участников голосования дали утвердительный ответ. Илон Маск назвал Крым российским, отметив, что полуостров принадлежал стране, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. Бизнесмен также назвал четыре пункта для урегулирования конфликта между Россией и Украиной, передает RT.В частности, Маск убежден, прийти к миру можно путем проведения повторных референдумов под наблюдением комиссии ООН, уточняет NEWS.ru . Референдумы по вопросу вхождения освобожденных ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Местные жители высказались за воссоединение с Россией.

Американский предприниматель, владелец SpaceX Илон Маск запустил в соцсетях опрос о судьбе территорий Крыма и Донбасса. В своем аккаунте в Twitter он попросил подписчиков ответить, должны ли жители этих регионов самостоятельно решать, являются ли они частью России или Украины. «Тогда давайте попробуем так. Должны ли жители Донбасса и Крыма сами решить, принадлежат они России или Украине», — написал предприниматель. На момент публикации большинство участников голосования дали утвердительный ответ. Илон Маск назвал Крым российским, отметив, что полуостров принадлежал стране, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. Бизнесмен также назвал четыре пункта для урегулирования конфликта между Россией и Украиной, передает RT.В частности, Маск убежден, прийти к миру можно путем проведения повторных референдумов под наблюдением комиссии ООН, уточняет NEWS.ru. Референдумы по вопросу вхождения освобожденных ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Местные жители высказались за воссоединение с Россией.