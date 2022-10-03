03 октября 2022

Гендиректора Запорожской АЭС выдворили за пределы области за связи с Киевом

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Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергодар
Гендиректора ЗАЭС выдворили с освобожденной территории за связи с СБУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов сознался в связях с украинскими спецслужбами, после чего был выдворен на подконтрольную Киеву территорию Запорожской области. Сюжет, посвященный этому событию, показал телеканал «Россия-24».

«Общался с сотрудником СБУ Каземирским Игорем Викторовичем через мессенджеры. Суть общения заключалась в том, что я передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции», — сказал Мурашов в сюжете. Гендиректора АЭС выдворили на подконтрольную Киеву территорию «за дискредитацию органов власти РФ». Телеканал сообщил, что Мурашов мог также участвовать в разработке диверсий.

Запорожская АЭС подвергается массированным обстрелам со стороны Киева. В начале сентября на объект прибыла миссия МАГАТЭ. Специалисты организации признали обстрелы объекта в Энергодаре. Ранее Польша и Канада подготовили проект резолюции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС. Страны приказали немедленно прекратить все действия против Запорожской АЭС.

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Генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов сознался в связях с украинскими спецслужбами, после чего был выдворен на подконтрольную Киеву территорию Запорожской области. Сюжет, посвященный этому событию, показал телеканал «Россия-24». «Общался с сотрудником СБУ Каземирским Игорем Викторовичем через мессенджеры. Суть общения заключалась в том, что я передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции», — сказал Мурашов в сюжете. Гендиректора АЭС выдворили на подконтрольную Киеву территорию «за дискредитацию органов власти РФ». Телеканал сообщил, что Мурашов мог также участвовать в разработке диверсий. Запорожская АЭС подвергается массированным обстрелам со стороны Киева. В начале сентября на объект прибыла миссия МАГАТЭ. Специалисты организации признали обстрелы объекта в Энергодаре. Ранее Польша и Канада подготовили проект резолюции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС. Страны приказали немедленно прекратить все действия против Запорожской АЭС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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