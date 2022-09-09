В МАГАТЭ сделали выводы по обстрелу Запорожской АЭС

В МАГАТЭ призвали Россию прекратить все действия на Запорожской АЭС
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МАГАТЭ на ЗАЭС. Энергодар
РФ просят покинуть ЗАЭС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Польша и Канада подготовили проект резолюции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС. Они призвали прекратить Россию все действия на ядерных объектах, сообщает Reuters.

«Проект резолюции, который Польша и Канада подготовили в преддверии заседания Совета управляющих ООН по ядерному контролю на следующей неделе, призывает Россию прекратить все действия на ядерных объектах Украины, — приводит текст документа агентство. В МАГАТЭ заявили, что сожалеют о присутствии российских войск и персонала «Росатома» на ЗАЭС.

В начале сентября на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Специалисты организации признали обстрелы объекта в Энергодаре. ВСУ обстреляли город и ЗАЭС в период визита представителей агентства.

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Польша и Канада подготовили проект резолюции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС. Они призвали прекратить Россию все действия на ядерных объектах, сообщает Reuters. «Проект резолюции, который Польша и Канада подготовили в преддверии заседания Совета управляющих ООН по ядерному контролю на следующей неделе, призывает Россию прекратить все действия на ядерных объектах Украины, — приводит текст документа агентство. В МАГАТЭ заявили, что сожалеют о присутствии российских войск и персонала «Росатома» на ЗАЭС. В начале сентября на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Специалисты организации признали обстрелы объекта в Энергодаре. ВСУ обстреляли город и ЗАЭС в период визита представителей агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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