В МАГАТЭ сделали выводы по обстрелу Запорожской АЭС

РФ просят покинуть ЗАЭС
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Польша и Канада подготовили проект резолюции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС. Они призвали прекратить Россию все действия на ядерных объектах, сообщает Reuters.
«Проект резолюции, который Польша и Канада подготовили в преддверии заседания Совета управляющих ООН по ядерному контролю на следующей неделе, призывает Россию прекратить все действия на ядерных объектах Украины, — приводит текст документа агентство. В МАГАТЭ заявили, что сожалеют о присутствии российских войск и персонала «Росатома» на ЗАЭС.
В начале сентября на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Специалисты организации признали обстрелы объекта в Энергодаре. ВСУ обстреляли город и ЗАЭС в период визита представителей агентства.
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