В МАГАТЭ сделали выводы по обстрелу Запорожской АЭС

В МАГАТЭ призвали Россию прекратить все действия на Запорожской АЭС

09 сентября 2022 в 16:37 Размер текста - 17 +

РФ просят покинуть ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша и Канада подготовили проект резолюции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС. Они призвали прекратить Россию все действия на ядерных объектах, сообщает Reuters. «Проект резолюции, который Польша и Канада подготовили в преддверии заседания Совета управляющих ООН по ядерному контролю на следующей неделе, призывает Россию прекратить все действия на ядерных объектах Украины, — приводит текст документа агентство. В МАГАТЭ заявили, что сожалеют о присутствии российских войск и персонала «Росатома» на ЗАЭС. В начале сентября на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Специалисты организации признали обстрелы объекта в Энергодаре. ВСУ обстреляли город и ЗАЭС в период визита представителей агентства.

Польша и Канада подготовили проект резолюции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС. Они призвали прекратить Россию все действия на ядерных объектах, сообщает Reuters. «Проект резолюции, который Польша и Канада подготовили в преддверии заседания Совета управляющих ООН по ядерному контролю на следующей неделе, призывает Россию прекратить все действия на ядерных объектах Украины, — приводит текст документа агентство. В МАГАТЭ заявили, что сожалеют о присутствии российских войск и персонала «Росатома» на ЗАЭС. В начале сентября на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Специалисты организации признали обстрелы объекта в Энергодаре. ВСУ обстреляли город и ЗАЭС в период визита представителей агентства.