В деревне Полуденная (Свердловская область) пропали две женщины — 53-летняя Светлана Курочкина и 64-летняя Татьяна Щицина. По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», женщины 2 октября ушли в лес и не вернулись.
«Помогите найти людей — Курочкину Светлану и Щицину Татьяну. 2 октября ушли в лес и не вернулись», — пишет поисковый отряд в соцсети «ВКонтакте».
Волонтеры отмечают, что рост Светланы — 170 сантиметров, у нее темно-русые волосы и карие глаза. Рост Татьяны — 164 сантиметра, у нее рыжие волосы и серо-голубые глаза. Близкие не смогли вспомнить во что были одеты женщины в день пропажи. Если вам что-то известно о местонахождении пропавших женщин, то просьба позвонить по номеру +7 (902) 274-95-00.
Ранее URA.RU писало, что в Березовском (Свердловская область) пропал 27-летний мужчина. Волонтеры отмечают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Женщины пропали 2 октября
Фото: сообщество «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»
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В деревне Полуденная (Свердловская область) пропали две женщины — 53-летняя Светлана Курочкина и 64-летняя Татьяна Щицина. По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», женщины 2 октября ушли в лес и не вернулись. «Помогите найти людей — Курочкину Светлану и Щицину Татьяну. 2 октября ушли в лес и не вернулись», — пишет поисковый отряд в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры отмечают, что рост Светланы — 170 сантиметров, у нее темно-русые волосы и карие глаза. Рост Татьяны — 164 сантиметра, у нее рыжие волосы и серо-голубые глаза. Близкие не смогли вспомнить во что были одеты женщины в день пропажи. Если вам что-то известно о местонахождении пропавших женщин, то просьба позвонить по номеру +7 (902) 274-95-00. Ранее URA.RU писало, что в Березовском (Свердловская область) пропал 27-летний мужчина. Волонтеры отмечают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.