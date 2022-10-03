03 октября 2022

В Свердловской области в лесу пропали две женщины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, ориентирование, поиск пропавших
Женщины пропали 2 октября (фото из архива) Фото:

В деревне Полуденная (Свердловская область) пропали две женщины — 53-летняя Светлана Курочкина и 64-летняя Татьяна Щицина. По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», женщины 2 октября ушли в лес и не вернулись.

«Помогите найти людей — Курочкину Светлану и Щицину Татьяну. 2 октября ушли в лес и не вернулись», — пишет поисковый отряд в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры отмечают, что рост Светланы — 170 сантиметров, у нее темно-русые волосы и карие глаза. Рост Татьяны — 164 сантиметра, у нее рыжие волосы и серо-голубые глаза. Близкие не смогли вспомнить во что были одеты женщины в день пропажи. Если вам что-то известно о местонахождении пропавших женщин, то просьба позвонить по номеру +7 (902) 274-95-00.

Ранее URA.RU писало, что в Березовском (Свердловская область) пропал 27-летний мужчина. Волонтеры отмечают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Женщины пропали 2 октября
Фото:

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В деревне Полуденная (Свердловская область) пропали две женщины — 53-летняя Светлана Курочкина и 64-летняя Татьяна Щицина. По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», женщины 2 октября ушли в лес и не вернулись. «Помогите найти людей — Курочкину Светлану и Щицину Татьяну. 2 октября ушли в лес и не вернулись», — пишет поисковый отряд в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры отмечают, что рост Светланы — 170 сантиметров, у нее темно-русые волосы и карие глаза. Рост Татьяны — 164 сантиметра, у нее рыжие волосы и серо-голубые глаза. Близкие не смогли вспомнить во что были одеты женщины в день пропажи. Если вам что-то известно о местонахождении пропавших женщин, то просьба позвонить по номеру +7 (902) 274-95-00. Ранее URA.RU писало, что в Березовском (Свердловская область) пропал 27-летний мужчина. Волонтеры отмечают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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