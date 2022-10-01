Полиция совместно с поисковиками ищут пропавшего в Березовском (Свердловская область) 27-летнего Владислава Филинкова, свердловчанин нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв» в соцсетях.
«Приметы: рост 175 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза и темные волосы. На момент пропажи был одет в темную куртку и в темно-зеленые штаны, на ногах у мужчины белые кроссовки», — сообщают в сообществе «Прорыв Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте».
Последний раз свердловчанина видели 30 сентября. Если вы видели Владислава или знаете, где он находится, то сообщите по телефону +7 (962) 316-55-42.
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