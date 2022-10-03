Северная Корея признала результаты референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсоне

04 октября 2022 в 04:09 Размер текста - 17 +

В Северной Кореи подтвердили легитимность референдумов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России МИД Северной Кореи признал результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова гендиректора международных организаций в министерстве иностранных дел Пхеньяна Джо Чхоль Су. «Референдумы были проведены законно в соответствии с уставом ООН, но Соединенные Штаты придерживаются двойных бандитских стандартов, чтобы сохранить свое собственное превосходство», — заявил дипломат. По его словам, США вмешиваются во внутренние дела независимых стран и ущемляют их законные права с целью сохранения «неоспоримого однополярного мира». Референдумы о вхождении освобожденных территорий в состав РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам обработки результатов, большинство голосов было отдано за присоединение к России. Плебисциты проходили в соответствии с Уставом ООН, их легитимность подтвердили международные наблюдатели. При этом наблюдавших возмутило нежелание стран Запада признавать референдумы.

МИД Северной Кореи признал результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова гендиректора международных организаций в министерстве иностранных дел Пхеньяна Джо Чхоль Су. «Референдумы были проведены законно в соответствии с уставом ООН, но Соединенные Штаты придерживаются двойных бандитских стандартов, чтобы сохранить свое собственное превосходство», — заявил дипломат. По его словам, США вмешиваются во внутренние дела независимых стран и ущемляют их законные права с целью сохранения «неоспоримого однополярного мира». Референдумы о вхождении освобожденных территорий в состав РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам обработки результатов, большинство голосов было отдано за присоединение к России. Плебисциты проходили в соответствии с Уставом ООН, их легитимность подтвердили международные наблюдатели. При этом наблюдавших возмутило нежелание стран Запада признавать референдумы.