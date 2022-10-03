03 октября 2022
02 октября 2022

В Ханты-Мансийске за 17 миллионов продается дом с бомбоубежищем

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС на ТЭЦ Курган, бомбоубежище, металлическая дверь
В доме находится бомбоубежище класса ПРУ (фото из архива) Фото:

В Ханты-Мансийске на продажу выставлен дом с бомбоубежищем. Площадь участка под зданием — девять соток, стоимость — 17 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте «Авито».

«15-комнатный дом со встроенной баней, спортзалом, актовым залом, творческой мастерской, винным погребом, теплым гаражом, библиотекой — всестороннее разнообразие занятий и релакс для современного делового человека (вдвойне актуально в период постоянных карантинов). Здание имеет бомбоубежище класса ПРУ — свободно от мобилизационных заданий государства. Стоимость — 16 999 000 рублей», — указано в объявлении.

Продавец отмечает, что дом находится в спортивном центре столицы. Рядом расположены: биатлонный центр, ледовый дворец «Арена Югра», аквапарк и горнолыжный комплекс. Здание построено в 2012 году. Также владельцы рассказывают об автономном газовом отоплении, централизованном водоснабжении и низких коммунальных платежах. «Энергосберегающий дом — по содержанию в деньгах как размер коммунальных платежей за двухкомнатную квартиру», — отмечается в объявлении.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске продается трехэтажный коттедж в элитном районе за 89 миллионов рублей. В помещении установлен лифт.

Продавец указал, что в здании находится бомбоубежище
На втором этаже доме расположено семь спален
В доме есть спортзал, библиотека, сауна, кабинет
В гараже имеется смотровая яма

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В Ханты-Мансийске на продажу выставлен дом с бомбоубежищем. Площадь участка под зданием — девять соток, стоимость — 17 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте «Авито». «15-комнатный дом со встроенной баней, спортзалом, актовым залом, творческой мастерской, винным погребом, теплым гаражом, библиотекой — всестороннее разнообразие занятий и релакс для современного делового человека (вдвойне актуально в период постоянных карантинов). Здание имеет бомбоубежище класса ПРУ — свободно от мобилизационных заданий государства. Стоимость — 16 999 000 рублей», — указано в объявлении. Продавец отмечает, что дом находится в спортивном центре столицы. Рядом расположены: биатлонный центр, ледовый дворец «Арена Югра», аквапарк и горнолыжный комплекс. Здание построено в 2012 году. Также владельцы рассказывают об автономном газовом отоплении, централизованном водоснабжении и низких коммунальных платежах. «Энергосберегающий дом — по содержанию в деньгах как размер коммунальных платежей за двухкомнатную квартиру», — отмечается в объявлении. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске продается трехэтажный коттедж в элитном районе за 89 миллионов рублей. В помещении установлен лифт.
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