В Ханты-Мансийске за 17 миллионов продается дом с бомбоубежищем

04 октября 2022 в 04:45 Размер текста - 17 +

В доме находится бомбоубежище класса ПРУ (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Ханты-Мансийске на продажу выставлен дом с бомбоубежищем. Площадь участка под зданием — девять соток, стоимость — 17 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте «Авито». «15-комнатный дом со встроенной баней, спортзалом, актовым залом, творческой мастерской, винным погребом, теплым гаражом, библиотекой — всестороннее разнообразие занятий и релакс для современного делового человека (вдвойне актуально в период постоянных карантинов). Здание имеет бомбоубежище класса ПРУ — свободно от мобилизационных заданий государства. Стоимость — 16 999 000 рублей», — указано в объявлении. Продавец отмечает, что дом находится в спортивном центре столицы. Рядом расположены: биатлонный центр, ледовый дворец «Арена Югра», аквапарк и горнолыжный комплекс. Здание построено в 2012 году. Также владельцы рассказывают об автономном газовом отоплении, централизованном водоснабжении и низких коммунальных платежах. «Энергосберегающий дом — по содержанию в деньгах как размер коммунальных платежей за двухкомнатную квартиру», — отмечается в объявлении. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске продается трехэтажный коттедж в элитном районе за 89 миллионов рублей. В помещении установлен лифт. Продавец указал, что в здании находится бомбоубежище avito.ru На втором этаже доме расположено семь спален avito.ru В доме есть спортзал, библиотека, сауна, кабинет avito.ru В гараже имеется смотровая яма avito.ru

В Ханты-Мансийске на продажу выставлен дом с бомбоубежищем. Площадь участка под зданием — девять соток, стоимость — 17 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте «Авито». «15-комнатный дом со встроенной баней, спортзалом, актовым залом, творческой мастерской, винным погребом, теплым гаражом, библиотекой — всестороннее разнообразие занятий и релакс для современного делового человека (вдвойне актуально в период постоянных карантинов). Здание имеет бомбоубежище класса ПРУ — свободно от мобилизационных заданий государства. Стоимость — 16 999 000 рублей», — указано в объявлении. Продавец отмечает, что дом находится в спортивном центре столицы. Рядом расположены: биатлонный центр, ледовый дворец «Арена Югра», аквапарк и горнолыжный комплекс. Здание построено в 2012 году. Также владельцы рассказывают об автономном газовом отоплении, централизованном водоснабжении и низких коммунальных платежах. «Энергосберегающий дом — по содержанию в деньгах как размер коммунальных платежей за двухкомнатную квартиру», — отмечается в объявлении. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске продается трехэтажный коттедж в элитном районе за 89 миллионов рублей. В помещении установлен лифт.