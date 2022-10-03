Тюменцы хотят наказать продавцов, торгующих бронежилетами по завышенным ценам

04 октября 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Жители Тюмени будут бороться с продавцами дорогих бронежилетов с помощью «воспитательных бесед» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Инициативная группа жителей Тюмени планирует находить и наказывать продавцов с Авито, торгующих бронежилетами и другой амуницией по завышенным ценам. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, активисты планируют бороться со спекулянтами с помощью «воспитательных бесед». «В Вайбере есть определенный чат людей, которые планируют этим заниматься. Там около 70 человек. Нам не нравится, что в период частичной мобилизации, в это сложное для всей страны время, спекулянты хотят нажиться на простых мужиках, которые через несколько недель будут находиться в реальной зоне боевых действий. Решили перевоспитать таких дельцов. Будем звонить, назначать встречи, и там уже, на месте, обсуждать ценовую политику. Думаю, что скоро стоимость бронежилетов на Авито значительно упадет. По крайней мере, в Тюмени», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюменской области начали массово выставлять на продажу бронежилеты. При этом, многие продавцы повысили цены на амуницию после начала частичной мобилизации. 21 сентября 2022 года в России началась частичная мобилизация. Сразу после этого в военных магазинах Тюменской области начали скупать амуницию и другие сопутствующие товары.

Инициативная группа жителей Тюмени планирует находить и наказывать продавцов с Авито, торгующих бронежилетами и другой амуницией по завышенным ценам. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, активисты планируют бороться со спекулянтами с помощью «воспитательных бесед». «В Вайбере есть определенный чат людей, которые планируют этим заниматься. Там около 70 человек. Нам не нравится, что в период частичной мобилизации, в это сложное для всей страны время, спекулянты хотят нажиться на простых мужиках, которые через несколько недель будут находиться в реальной зоне боевых действий. Решили перевоспитать таких дельцов. Будем звонить, назначать встречи, и там уже, на месте, обсуждать ценовую политику. Думаю, что скоро стоимость бронежилетов на Авито значительно упадет. По крайней мере, в Тюмени», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюменской области начали массово выставлять на продажу бронежилеты. При этом, многие продавцы повысили цены на амуницию после начала частичной мобилизации. 21 сентября 2022 года в России началась частичная мобилизация. Сразу после этого в военных магазинах Тюменской области начали скупать амуницию и другие сопутствующие товары.