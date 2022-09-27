Тюменцы массово продают бронежилеты

28 сентября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Стоимость бронежилетов в Тюменской области варьируется от 2,5 до 20 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменцы стали массово выставлять на продажу бронежилеты. Соответствующие объявления о продаже размещены на платформе Avito. Стоимость экипировки варьируется от двух с половиной тысяч рублей до 20 тысяч. «Бронежилет новый. Стоимость 20 тысяч рублей. Две броне пластины, два кевларовых пакета. Производитель Россия», — указано в объявлении о продаже самого дорого бронежилета. Самый дешевый бронежилет на платформе в б\у состоянии и стоит он две с половиной тысячи рублей. Также тюменцы могут отдельно приобрести специальные броне пластины. Их стоимость начинается от тысячи рублей. Самые дорогие пластины обойдутся в три тысячи. На платформе опубликовано 12 объявлений о продаже бронежилетов за неделю. Большинство в состоянии б\у. Ранее URA.RU писало о том, что в военных магазинах Тюмени раскупают амуницию. Сотрудники торговых точек рассказывают, что некоторые товары придется ждать под заказ более недели. Тюменки же решили вязать для мобилизованных бойцов теплые вещи. Ветеран боевых действий поделился с читателями агентства списком того, что из вещей необходимо взять с собой на призывной пункт. Также в Тюмени откроют школу подготовки граждан к мобилизации.

Тюменцы стали массово выставлять на продажу бронежилеты. Соответствующие объявления о продаже размещены на платформе Avito. Стоимость экипировки варьируется от двух с половиной тысяч рублей до 20 тысяч. «Бронежилет новый. Стоимость 20 тысяч рублей. Две броне пластины, два кевларовых пакета. Производитель Россия», — указано в объявлении о продаже самого дорого бронежилета. Самый дешевый бронежилет на платформе в б\у состоянии и стоит он две с половиной тысячи рублей. Также тюменцы могут отдельно приобрести специальные броне пластины. Их стоимость начинается от тысячи рублей. Самые дорогие пластины обойдутся в три тысячи. На платформе опубликовано 12 объявлений о продаже бронежилетов за неделю. Большинство в состоянии б\у. Ранее URA.RU писало о том, что в военных магазинах Тюмени раскупают амуницию. Сотрудники торговых точек рассказывают, что некоторые товары придется ждать под заказ более недели. Тюменки же решили вязать для мобилизованных бойцов теплые вещи. Ветеран боевых действий поделился с читателями агентства списком того, что из вещей необходимо взять с собой на призывной пункт. Также в Тюмени откроют школу подготовки граждан к мобилизации.