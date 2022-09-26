Тюменцы раскупили военную амуницию

На полках магазинов с военной одеждой в Тюмени заканчивается товар

27 сентября 2022 в 18:31 Размер текста - 17 +

Некоторые товары можно заказать со склада, но ждать придет около 10 дней. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В тюменских магазинах с военной одеждой наплыв покупателей. Некоторых товаров на сегодняшний день нет в наличии, а доставку придется ждать больше недели. Об этом URA.RU рассказали сотрудники магазинов специализированной одежды. «Почти неделю у нас было очень много покупателей. Сегодня, конечно, немного поспокойнее. Многих товаров уже не осталось в наличии. Из берцев остались только облегченные модели, зимних в настоящий момент вообще нет, и когда появятся сказать не могу. В ближайших поставках не ожидается, может через пару недель будут», — рассказал сотрудник магазина «БлокПост». Также сотрудник рассказал, что подъем цен в магазине не ожидается. О похожей ситуации сообщили и сотрудники других магазинов с военной одеждой. Так, в магазине спецодежды «Факел» корреспонденту URA.RU рассказали, что товары, которых нет в наличии придется ждать около 10 дней. «Многих товаров в наличии нет, но заказать со склада в Москве можем. Ожидание товара займет дней 10», — сообщили в магазине. Ранее URA.RU писало о том, что необходимо взять с собой на призывной пункт гражданам, получившим повестку. Возле военкомата в Тюмени образовалась очередь из добровольцев после объявленной 21 сентября президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации. Также в Тюмени планируют открыть школу подготовки граждан к мобилизации.

В тюменских магазинах с военной одеждой наплыв покупателей. Некоторых товаров на сегодняшний день нет в наличии, а доставку придется ждать больше недели. Об этом URA.RU рассказали сотрудники магазинов специализированной одежды. «Почти неделю у нас было очень много покупателей. Сегодня, конечно, немного поспокойнее. Многих товаров уже не осталось в наличии. Из берцев остались только облегченные модели, зимних в настоящий момент вообще нет, и когда появятся сказать не могу. В ближайших поставках не ожидается, может через пару недель будут», — рассказал сотрудник магазина «БлокПост». Также сотрудник рассказал, что подъем цен в магазине не ожидается. О похожей ситуации сообщили и сотрудники других магазинов с военной одеждой. Так, в магазине спецодежды «Факел» корреспонденту URA.RU рассказали, что товары, которых нет в наличии придется ждать около 10 дней. «Многих товаров в наличии нет, но заказать со склада в Москве можем. Ожидание товара займет дней 10», — сообщили в магазине. Ранее URA.RU писало о том, что необходимо взять с собой на призывной пункт гражданам, получившим повестку. Возле военкомата в Тюмени образовалась очередь из добровольцев после объявленной 21 сентября президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации. Также в Тюмени планируют открыть школу подготовки граждан к мобилизации.