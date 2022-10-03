03 октября 2022

NYT: из-за взрывов на «Северных потоках» Украина рискует остаться без помощи Евросоюза

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Евромайдан. Киев, флаг украины, флаг евросоюза
Взрывы на «Северных потоках» сломят решимость европейцев помогать Украине Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Взрывы на «Северных потоках» угрожают сломить решимость европейских партнеров помогать Украине. Об этом заявил в интервью New York Times профессор социологии Университета прикладных наук в Магдебурге Матиас Квент.

«В некоторых частях общества уже бытует мнение, что мы жертвуем нашим благополучием для боевых действий. Люди обвиняют санкции (против России — прим. URA.RU) в росте цен на энергоносители. Даже солидарность с украинскими беженцами выглядит менее твердой», — говорится в материале.

Кроме того, согласно мнению опрошенных аналитиков, ЧП на газопроводе может снизить поддержку ограничительных мер в отношении Москвы. «Протестные настроения из-за повышения цен на энергоносители, а также санкций против России <…> растут в разных уголках Европы», — пояснили авторы.

Оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной ниток в ночь на 26 сентября. Затем, в ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Основная версия произошедшего на сегодня — спланированная диверсия. При этом, по мнению бывшего старшего советника министра обороны США Дугласа Макгрегора, возможность серьезно повредить трубы газопровода была лишь у Великобритании и США. В Кремле предупреждали, что «Северный поток» можно восстановить, но сроки восстановления могут увеличиться из-за «истерии» западных стран.

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Взрывы на «Северных потоках» угрожают сломить решимость европейских партнеров помогать Украине. Об этом заявил в интервью New York Times профессор социологии Университета прикладных наук в Магдебурге Матиас Квент. «В некоторых частях общества уже бытует мнение, что мы жертвуем нашим благополучием для боевых действий. Люди обвиняют санкции (против России — прим. URA.RU) в росте цен на энергоносители. Даже солидарность с украинскими беженцами выглядит менее твердой», — говорится в материале. Кроме того, согласно мнению опрошенных аналитиков, ЧП на газопроводе может снизить поддержку ограничительных мер в отношении Москвы. «Протестные настроения из-за повышения цен на энергоносители, а также санкций против России <…> растут в разных уголках Европы», — пояснили авторы. Оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной ниток в ночь на 26 сентября. Затем, в ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Основная версия произошедшего на сегодня — спланированная диверсия. При этом, по мнению бывшего старшего советника министра обороны США Дугласа Макгрегора, возможность серьезно повредить трубы газопровода была лишь у Великобритании и США. В Кремле предупреждали, что «Северный поток» можно восстановить, но сроки восстановления могут увеличиться из-за «истерии» западных стран.
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