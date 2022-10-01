За Героя РФ, которого раскритиковал Кадыров, заступились

01 октября 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

Александр Лапин сделал все, что было в его силах, считают военкоры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Винить главу Центрального военного округа (ЦВО), генерал-полковника, Героя России Александра Лапина в выводе войск из Красного Лимана неправильно. Так telegram-канал «Рыбарь» отреагировал на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, раскритиковавшего работу Лапина. «Есть такая хорошая пословица: „выше головы не прыгнешь“. И в данной ситуации абсолютно применимо в генерал-полковнику Александру Лапину, который на передовой в зоне СВО бывает регулярно», — сообщается в telegram-канале «Рыбарь». Они заявили, что войска западного военного округа оказались небоеготовны, за исключением 20 общевойсковой армии. По мнению военкоров, виноваты также войска и командиры, привыкшие к другим условиям работы. Также есть проблемы взаимодействия между объединениями Вооруженных сил, отметили военные корреспонденты. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило. Кадыров раскритиковал Лапина, который руководил обороной в Красном Лимане. По его словам, российская армия под руководством генерал-полковника оставила большой участок территории, потому что у них не было военной логистики и своевременных военных решений командования. Глава Чечни заявил, что Лапин не обеспечил военных подвозом боеприпасов. Российские военные вывели союзные войска из Красного Лимана из-за угрозы окружения со стороны ВСУ. 30 сентября в ДНР заявляли, что украинские военные взяли Красный Лиман в полукольцо, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Винить главу Центрального военного округа (ЦВО), генерал-полковника, Героя России Александра Лапина в выводе войск из Красного Лимана неправильно. Так telegram-канал «Рыбарь» отреагировал на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, раскритиковавшего работу Лапина. «Есть такая хорошая пословица: „выше головы не прыгнешь“. И в данной ситуации абсолютно применимо в генерал-полковнику Александру Лапину, который на передовой в зоне СВО бывает регулярно», — сообщается в telegram-канале «Рыбарь». Они заявили, что войска западного военного округа оказались небоеготовны, за исключением 20 общевойсковой армии. По мнению военкоров, виноваты также войска и командиры, привыкшие к другим условиям работы. Также есть проблемы взаимодействия между объединениями Вооруженных сил, отметили военные корреспонденты. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило. Кадыров раскритиковал Лапина, который руководил обороной в Красном Лимане. По его словам, российская армия под руководством генерал-полковника оставила большой участок территории, потому что у них не было военной логистики и своевременных военных решений командования. Глава Чечни заявил, что Лапин не обеспечил военных подвозом боеприпасов. Российские военные вывели союзные войска из Красного Лимана из-за угрозы окружения со стороны ВСУ. 30 сентября в ДНР заявляли, что украинские военные взяли Красный Лиман в полукольцо, передает RT.