За Героя РФ, которого раскритиковал Кадыров, заступились

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественная церемония 73-го выпуска ЕкСВУ. Екатеринбург, лапин александр
Александр Лапин сделал все, что было в его силах, считают военкоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Винить главу Центрального военного округа (ЦВО), генерал-полковника, Героя России Александра Лапина в выводе войск из Красного Лимана неправильно. Так telegram-канал «Рыбарь» отреагировал на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, раскритиковавшего работу Лапина.

«Есть такая хорошая пословица: „выше головы не прыгнешь“. И в данной ситуации абсолютно применимо в генерал-полковнику Александру Лапину, который на передовой в зоне СВО бывает регулярно», — сообщается в telegram-канале «Рыбарь».

Они заявили, что войска западного военного округа оказались небоеготовны, за исключением 20 общевойсковой армии. По мнению военкоров, виноваты также войска и командиры, привыкшие к другим условиям работы. Также есть проблемы взаимодействия между объединениями Вооруженных сил, отметили военные корреспонденты.

URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило.

Кадыров раскритиковал Лапина, который руководил обороной в Красном Лимане. По его словам, российская армия под руководством генерал-полковника оставила большой участок территории, потому что у них не было военной логистики и своевременных военных решений командования. Глава Чечни заявил, что Лапин не обеспечил военных подвозом боеприпасов.

Российские военные вывели союзные войска из Красного Лимана из-за угрозы окружения со стороны ВСУ. 30 сентября в ДНР заявляли, что украинские военные взяли Красный Лиман в полукольцо, передает RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Успейте подписаться на нашу рассылку до вечера! В ней - главные новости о мобилизации и ходе СВО
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Винить главу Центрального военного округа (ЦВО), генерал-полковника, Героя России Александра Лапина в выводе войск из Красного Лимана неправильно. Так telegram-канал «Рыбарь» отреагировал на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, раскритиковавшего работу Лапина. «Есть такая хорошая пословица: „выше головы не прыгнешь“. И в данной ситуации абсолютно применимо в генерал-полковнику Александру Лапину, который на передовой в зоне СВО бывает регулярно», — сообщается в telegram-канале «Рыбарь». Они заявили, что войска западного военного округа оказались небоеготовны, за исключением 20 общевойсковой армии. По мнению военкоров, виноваты также войска и командиры, привыкшие к другим условиям работы. Также есть проблемы взаимодействия между объединениями Вооруженных сил, отметили военные корреспонденты. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило. Кадыров раскритиковал Лапина, который руководил обороной в Красном Лимане. По его словам, российская армия под руководством генерал-полковника оставила большой участок территории, потому что у них не было военной логистики и своевременных военных решений командования. Глава Чечни заявил, что Лапин не обеспечил военных подвозом боеприпасов. Российские военные вывели союзные войска из Красного Лимана из-за угрозы окружения со стороны ВСУ. 30 сентября в ДНР заявляли, что украинские военные взяли Красный Лиман в полукольцо, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...