Киев требует от Евросоюза денег на зарплаты

FT: украинские власти раздражены нестабильностью финансовой помощи из ЕС

04 октября 2022 в 10:37 Размер текста - 17 +

От ЕС требуется стабильное и предсказуемое финансирование, заявили на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины требуют стабильного и прогнозируемого потока денежные средств из Евросоюза (ЕС) на обеспечение функционирования правительства, от которого зависят зарплаты граждан. Об этом сообщает газета Financial Times. «Конечно, мы хотим более структурированного и более предсказуемого процесса от ЕС в плане финансирования. Это повлияет также на то, получат ли зарплату учителя, медицинский и социальный персонал», — цитирует газета вице-премьера Украины по вопросам европейской интеграции Ольгу Стефанишину. Отмечается, что Украина рассчитывает на 38 млрд долларов бюджетной помощи от своих международных партнеров в 2023 году. При этом в ЕС задаются вопросом, как поступать с финансированием властей Украины в случае, если национальные бюджеты стран ЕС будут ограничены. «Есть много вопросов о том, как Евросоюз будет обращаться с финансированием для Украины, и лишь немногие из них решены», — заявил дипломат ЕС. «Краткосрочные потребности Украины в бюджете на 2022 год будут покрыты, если ЕС полностью выплатит 9 млрд евро», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко. Но заявления европейских стран по поводу размеров дальнейших выплат остаются расплывчатыми. США призывают своих европейских коллег активизировать свои финансовые усилия. «Мы приветствуем то, что США подталкивают коллег из ЕС взять на себя обязательства на следующий год», — заключил Марченко. Председатель комитета украинского парламента по экономическим вопросам Дмитрий Наталуха, считает, что без европейской помощи восстановить экономику Украины будет невозможно. «Если мы ее не получим, нам конец», — цитирует газета Наталуху. Ранее сообщалось, что взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» угрожают сломить решимость европейских партнеров помогать Украине. США и союзники 12—13 октября проведут заседание по поддержке Украины, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Украины требуют стабильного и прогнозируемого потока денежные средств из Евросоюза (ЕС) на обеспечение функционирования правительства, от которого зависят зарплаты граждан. Об этом сообщает газета Financial Times. «Конечно, мы хотим более структурированного и более предсказуемого процесса от ЕС в плане финансирования. Это повлияет также на то, получат ли зарплату учителя, медицинский и социальный персонал», — цитирует газета вице-премьера Украины по вопросам европейской интеграции Ольгу Стефанишину. Отмечается, что Украина рассчитывает на 38 млрд долларов бюджетной помощи от своих международных партнеров в 2023 году. При этом в ЕС задаются вопросом, как поступать с финансированием властей Украины в случае, если национальные бюджеты стран ЕС будут ограничены. «Есть много вопросов о том, как Евросоюз будет обращаться с финансированием для Украины, и лишь немногие из них решены», — заявил дипломат ЕС. «Краткосрочные потребности Украины в бюджете на 2022 год будут покрыты, если ЕС полностью выплатит 9 млрд евро», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко. Но заявления европейских стран по поводу размеров дальнейших выплат остаются расплывчатыми. США призывают своих европейских коллег активизировать свои финансовые усилия. «Мы приветствуем то, что США подталкивают коллег из ЕС взять на себя обязательства на следующий год», — заключил Марченко. Председатель комитета украинского парламента по экономическим вопросам Дмитрий Наталуха, считает, что без европейской помощи восстановить экономику Украины будет невозможно. «Если мы ее не получим, нам конец», — цитирует газета Наталуху. Ранее сообщалось, что взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» угрожают сломить решимость европейских партнеров помогать Украине. США и союзники 12—13 октября проведут заседание по поддержке Украины, передает «Национальная служба новостей».