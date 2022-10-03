Представители Общественной палаты Челябинской области проверили условия содержания мобилизованных в военной части Чебаркуля после жалоб. Как сообщает пресс-служба палаты, в ходе проверки нарушения не были обнаружены.
«Мы проверили, в каких условиях проживают и проходят подготовку мобилизованные мужчины, посмотрели, как и чем их кормят, а также оснащены ли они всей необходимой экипировкой. Отмечу, что питание хорошее, по весу соблюдены все нормы, в солдатских общежитиях чисто», — цитирует пресс-службе палаты члена рабочей группы по общественному мониторингу за подготовкой и проведением частичной мобилизации в Челябинской области Василия Катанэ.
Катанэ отметил, что подготовка мобилизованных будет проходить два месяца, и только после этого они отправятся на службу. По словам эксперта, среди мобилизованных много добровольцев, что очень радует.
Представители Общественной палаты Челябинской области проверили условия содержания мобилизованных в военной части Чебаркуля после жалоб. Как сообщает пресс-служба палаты, в ходе проверки нарушения не были обнаружены. «Мы проверили, в каких условиях проживают и проходят подготовку мобилизованные мужчины, посмотрели, как и чем их кормят, а также оснащены ли они всей необходимой экипировкой. Отмечу, что питание хорошее, по весу соблюдены все нормы, в солдатских общежитиях чисто», — цитирует пресс-службе палаты члена рабочей группы по общественному мониторингу за подготовкой и проведением частичной мобилизации в Челябинской области Василия Катанэ. Катанэ отметил, что подготовка мобилизованных будет проходить два месяца, и только после этого они отправятся на службу. По словам эксперта, среди мобилизованных много добровольцев, что очень радует. Ранее для мобилизованных в Чебаркуле устроили концерт. Перед бойцами выступили творческий коллектив дивизии, духовой оркестр и вокальный ансамбль «Гвардия». Указ о частичной мобилизации, объявленной 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным, затронет около 300 тысяч военнообязанных. Все они пройдут необходимый курс подготовки перед отправкой на фронт.