В ходе проверки военной части нарушений не выявлено Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Представители Общественной палаты Челябинской области проверили условия содержания мобилизованных в военной части Чебаркуля после жалоб. Как сообщает пресс-служба палаты, в ходе проверки нарушения не были обнаружены.

«Мы проверили, в каких условиях проживают и проходят подготовку мобилизованные мужчины, посмотрели, как и чем их кормят, а также оснащены ли они всей необходимой экипировкой. Отмечу, что питание хорошее, по весу соблюдены все нормы, в солдатских общежитиях чисто», — цитирует пресс-службе палаты члена рабочей группы по общественному мониторингу за подготовкой и проведением частичной мобилизации в Челябинской области Василия Катанэ.

Катанэ отметил, что подготовка мобилизованных будет проходить два месяца, и только после этого они отправятся на службу. По словам эксперта, среди мобилизованных много добровольцев, что очень радует.

Ранее для мобилизованных в Чебаркуле устроили концерт. Перед бойцами выступили творческий коллектив дивизии, духовой оркестр и вокальный ансамбль «Гвардия».

Указ о частичной мобилизации, объявленной 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным, затронет около 300 тысяч военнообязанных. Все они пройдут необходимый курс подготовки перед отправкой на фронт.

Инспекция проверила качество питания, условия быта военнослужащих, а также медпункт и солдатские общежития. Фото: «Общественная палата Челябинской области» в «ВКонтакте»