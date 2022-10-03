03 октября 2022

В Екатеринбурге закрыли один из шведских магазинов H&M

© Служба новостей «URA.RU»
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Остальные магазины в Екатеринбурге будут работать до тех пор, пока не закончатся все вещи на складе Фото:

В Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» закрылся шведский магазин H&M. На данный момент в городе осталось пять действующих торговых точек. Соответствующая информация появилась на дверях магазина.

«Это правда. В течение двух недель закроется еще один филиал — в ТЦ „Радуга парк“», — передает слова источника издание «Моменты». По его словам, H&M в «Радуга парк» будет открыт до 17 октября, остальные магазины в Екатеринбурге будут работать до последней вещи на складе.

Также источник обратил внимание, что узнать о дате закрытии магазина можно по объявлениям, которые сотрудники размещают на витринах магазинов. Там же указывают условия возврата товаров.

Компания H&M решила закрыть все свои магазины в России после введения нового пакета западных санкций в отношении РФ. Поводом стало начало спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, призванной защитить обстреливаемых ВСУ мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Внутри магазина не осталось ни одной вещи
Фото:
Фото:

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В Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» закрылся шведский магазин H&M. На данный момент в городе осталось пять действующих торговых точек. Соответствующая информация появилась на дверях магазина. «Это правда. В течение двух недель закроется еще один филиал — в ТЦ „Радуга парк“», — передает слова источника издание «Моменты». По его словам, H&M в «Радуга парк» будет открыт до 17 октября, остальные магазины в Екатеринбурге будут работать до последней вещи на складе. Также источник обратил внимание, что узнать о дате закрытии магазина можно по объявлениям, которые сотрудники размещают на витринах магазинов. Там же указывают условия возврата товаров. Компания H&M решила закрыть все свои магазины в России после введения нового пакета западных санкций в отношении РФ. Поводом стало начало спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, призванной защитить обстреливаемых ВСУ мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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