В Екатеринбурге закрыли один из шведских магазинов H&M

В Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» закрылся шведский магазин H&M. На данный момент в городе осталось пять действующих торговых точек. Соответствующая информация появилась на дверях магазина.
«Это правда. В течение двух недель закроется еще один филиал — в ТЦ „Радуга парк“», — передает слова источника издание «Моменты». По его словам, H&M в «Радуга парк» будет открыт до 17 октября, остальные магазины в Екатеринбурге будут работать до последней вещи на складе.
Также источник обратил внимание, что узнать о дате закрытии магазина можно по объявлениям, которые сотрудники размещают на витринах магазинов. Там же указывают условия возврата товаров.
Компания H&M решила закрыть все свои магазины в России после введения нового пакета западных санкций в отношении РФ. Поводом стало начало спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, призванной защитить обстреливаемых ВСУ мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Внутри магазина не осталось ни одной вещи
Фото: telegram-канал «Квартал миллионеров»
Фото: telegram-канал «Квартал миллионеров»
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В Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» закрылся шведский магазин H&M. На данный момент в городе осталось пять действующих торговых точек. Соответствующая информация появилась на дверях магазина. «Это правда. В течение двух недель закроется еще один филиал — в ТЦ „Радуга парк“», — передает слова источника издание «Моменты». По его словам, H&M в «Радуга парк» будет открыт до 17 октября, остальные магазины в Екатеринбурге будут работать до последней вещи на складе. Также источник обратил внимание, что узнать о дате закрытии магазина можно по объявлениям, которые сотрудники размещают на витринах магазинов. Там же указывают условия возврата товаров. Компания H&M решила закрыть все свои магазины в России после введения нового пакета западных санкций в отношении РФ. Поводом стало начало спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, призванной защитить обстреливаемых ВСУ мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.