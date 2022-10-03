В Тюменской области переизбрали главу района

Главой Ишимского района Тюменской области избран Сергей Ломовцев

04 октября 2022 в 12:37 Размер текста - 17 +

Ишимские депутаты поддержали Сергея Ломовцева единогласно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты думы Ишимского района Тюменской области переизбрали на новый срок главу администрации муниципалитета Сергея Ломовцева. Решение было принято на заседании думы 4 октября, сообщили URA.RU в региональном отделении партии «Единая Россия». «Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Ломовцева», — приводит реготделение слова председателя конкурсной комиссии, первого вице-спикера Тюменской облдумы Андрея Артюхова. Оппонентом Ломовцева был глава Гагаринского сельского поселения Ишимского района Олег Гультяев. Ломовцев родился 30 июля 1973 года в Ишиме. С 2012 по 2017 годы работал заместителем главы Ишимского района, с 10 октября 2017 года возглавляет администрацию муниципалитета. Ранее агентство писало, что в Вагайском районе был избран новый глава. Им стал Сергей Сидоренко.

Депутаты думы Ишимского района Тюменской области переизбрали на новый срок главу администрации муниципалитета Сергея Ломовцева. Решение было принято на заседании думы 4 октября, сообщили URA.RU в региональном отделении партии «Единая Россия». «Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Ломовцева», — приводит реготделение слова председателя конкурсной комиссии, первого вице-спикера Тюменской облдумы Андрея Артюхова. Оппонентом Ломовцева был глава Гагаринского сельского поселения Ишимского района Олег Гультяев. Ломовцев родился 30 июля 1973 года в Ишиме. С 2012 по 2017 годы работал заместителем главы Ишимского района, с 10 октября 2017 года возглавляет администрацию муниципалитета. Ранее агентство писало, что в Вагайском районе был избран новый глава. Им стал Сергей Сидоренко.