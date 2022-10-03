03 октября 2022

В Тюменской области переизбрали главу района

Главой Ишимского района Тюменской области избран Сергей Ломовцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитеты. Курган, поднятая рука, голосование
Ишимские депутаты поддержали Сергея Ломовцева единогласно Фото:

Депутаты думы Ишимского района Тюменской области переизбрали на новый срок главу администрации муниципалитета Сергея Ломовцева. Решение было принято на заседании думы 4 октября, сообщили URA.RU в региональном отделении партии «Единая Россия».

«Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Ломовцева», — приводит реготделение слова председателя конкурсной комиссии, первого вице-спикера Тюменской облдумы Андрея Артюхова. Оппонентом Ломовцева был глава Гагаринского сельского поселения Ишимского района Олег Гультяев.

Ломовцев родился 30 июля 1973 года в Ишиме. С 2012 по 2017 годы работал заместителем главы Ишимского района, с 10 октября 2017 года возглавляет администрацию муниципалитета.

Ранее агентство писало, что в Вагайском районе был избран новый глава. Им стал Сергей Сидоренко.

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Депутаты думы Ишимского района Тюменской области переизбрали на новый срок главу администрации муниципалитета Сергея Ломовцева. Решение было принято на заседании думы 4 октября, сообщили URA.RU в региональном отделении партии «Единая Россия». «Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Ломовцева», — приводит реготделение слова председателя конкурсной комиссии, первого вице-спикера Тюменской облдумы Андрея Артюхова. Оппонентом Ломовцева был глава Гагаринского сельского поселения Ишимского района Олег Гультяев. Ломовцев родился 30 июля 1973 года в Ишиме. С 2012 по 2017 годы работал заместителем главы Ишимского района, с 10 октября 2017 года возглавляет администрацию муниципалитета. Ранее агентство писало, что в Вагайском районе был избран новый глава. Им стал Сергей Сидоренко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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