В Тюменской области переизбрали главу района

Депутаты думы Ишимского района Тюменской области переизбрали на новый срок главу администрации муниципалитета Сергея Ломовцева. Решение было принято на заседании думы 4 октября, сообщили URA.RU в региональном отделении партии «Единая Россия».
«Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Ломовцева», — приводит реготделение слова председателя конкурсной комиссии, первого вице-спикера Тюменской облдумы Андрея Артюхова. Оппонентом Ломовцева был глава Гагаринского сельского поселения Ишимского района Олег Гультяев.
Ломовцев родился 30 июля 1973 года в Ишиме. С 2012 по 2017 годы работал заместителем главы Ишимского района, с 10 октября 2017 года возглавляет администрацию муниципалитета.
Ранее агентство писало, что в Вагайском районе был избран новый глава. Им стал Сергей Сидоренко.
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