В Кетово мужчин, прибывших с повестками в военкомат, вновь отправили по домам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мобилизованные жители из Притобольного района несколько дней приезжают к военкомату в Кетово Курганской области, но их отправляют домой. Многие мужчины из поселков добирались с вещами за свой счет и жалуются, что устали от неопределенности, передает корреспондент URA.RU.

«Мы по третьему — четвертому разу приезжаем в военкомат Кетово из поселков Притобольного района. Часть приехали на автобусе из Глядянки, а многие сами добирались за свой счет. После получения повестки еще 28 сентября прибыли в военкомат с вещами, еще тогда готовы были отбыть к месту учебы. Но, говорят, пока мест нет в учебный частях, нас опять отправляют домой. Живем на чемоданах, эта неопределенность раздражает. Сказали, 7 октября еще прийти в свой сельсовет в Притобольном, не для отправки, а скорее с документами порешать», — рассказали мобилизованные мужчины, прибывшие 4 октября в военкомат Кетово.

В военный комиссариат Кетово приезжают мобилизованные из Кетовского, Половинского и Притобольного районов Курганской области. В областном военкомате URA.RU сообщили, что жалоб на случаи многократного вызова в военкомат в рамках частичной мобилизации в областной военкомат не поступало. «Вопрос доставки граждан находится в ведении сотрудников военкомата. Если у подлежащих мобилизации или призыву граждан есть сложности с прибытием, их нужно решить с работниками комиссариата», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что три курганских округа отправили мобилизованных на пункт сбора. 29 сентября отбыли призывники, подлежащие частичной мобилизации из Целинного, Звериноголовского и Лебяжьевского округов. Альменевский округ Курганской области выполнил план по набору призывников по мобилизации еще раньше — 27 сентября.