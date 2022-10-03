В Перми продают ресторан старейшей сети японской кухни

04 октября 2022 в 14:06 Размер текста - 17 +

Речь — о ресторане «Япона-Матрена» на Шоссе Космонавтов Фото: Размик Закарян © URA.RU На продажу выставили ресторан старейшей в Перми сети заведений японской кухни «Япона-Матрена». Речь — о филиале по адресу Шоссе Космонавтов, 215. Объявление появилось на сервисе Avito.ru. «К продаже предлагается помещение — действующее кафе-ресторан „Япона-Матрена“ с договором долгосрочной аренды. В помещении дизайнерский ремонт выполнен под стиль и вид деятельности арендатора», — указано в объявлении. Автор объявления указал, что срок окупаемости ресторана, находящегося напротив ТРЦ« Планета», — составит около девяти лет. Помещение площадью 236 кв. м. продают за 38 миллионов рублей. Всего в Перми действует четыре филиала сети. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продают здание другого старейшего ресторана. Речь о Casa Mia. Он располагался по адресу Комсомольский проспект, 7.

На продажу выставили ресторан старейшей в Перми сети заведений японской кухни «Япона-Матрена». Речь — о филиале по адресу Шоссе Космонавтов, 215. Объявление появилось на сервисе Avito.ru. «К продаже предлагается помещение — действующее кафе-ресторан „Япона-Матрена“ с договором долгосрочной аренды. В помещении дизайнерский ремонт выполнен под стиль и вид деятельности арендатора», — указано в объявлении. Автор объявления указал, что срок окупаемости ресторана, находящегося напротив ТРЦ« Планета», — составит около девяти лет. Помещение площадью 236 кв. м. продают за 38 миллионов рублей. Всего в Перми действует четыре филиала сети. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продают здание другого старейшего ресторана. Речь о Casa Mia. Он располагался по адресу Комсомольский проспект, 7.