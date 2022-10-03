03 октября 2022

В Перми продают ресторан старейшей сети японской кухни

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Тануки. Екатеринбург, суши, роллы, тануки
Речь — о ресторане «Япона-Матрена» на Шоссе Космонавтов Фото:

На продажу выставили ресторан старейшей в Перми сети заведений японской кухни «Япона-Матрена». Речь — о филиале по адресу Шоссе Космонавтов, 215. Объявление появилось на сервисе Avito.ru.

«К продаже предлагается помещение — действующее кафе-ресторан „Япона-Матрена“ с договором долгосрочной аренды. В помещении дизайнерский ремонт выполнен под стиль и вид деятельности арендатора», — указано в объявлении.

Автор объявления указал, что срок окупаемости ресторана, находящегося напротив ТРЦ« Планета», — составит около девяти лет. Помещение площадью 236 кв. м. продают за 38 миллионов рублей. Всего в Перми действует четыре филиала сети.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продают здание другого старейшего ресторана. Речь о Casa Mia. Он располагался по адресу Комсомольский проспект, 7.

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На продажу выставили ресторан старейшей в Перми сети заведений японской кухни «Япона-Матрена». Речь — о филиале по адресу Шоссе Космонавтов, 215. Объявление появилось на сервисе Avito.ru. «К продаже предлагается помещение — действующее кафе-ресторан „Япона-Матрена“ с договором долгосрочной аренды. В помещении дизайнерский ремонт выполнен под стиль и вид деятельности арендатора», — указано в объявлении. Автор объявления указал, что срок окупаемости ресторана, находящегося напротив ТРЦ« Планета», — составит около девяти лет. Помещение площадью 236 кв. м. продают за 38 миллионов рублей. Всего в Перми действует четыре филиала сети. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продают здание другого старейшего ресторана. Речь о Casa Mia. Он располагался по адресу Комсомольский проспект, 7.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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