В Нижневартовске повестку в военкомат получил больной гепатитом С

Нижневартовский военкомат отправил повестку больному с рядом серьезных заболеваний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Нижневартовске (ХМАО) повестку в военкомат выдали больному гепатитом С запаснику. Об этом журналисту URA.RU рассказали в региональном отделении Общероссийского народного фронта, куда за помощью обратилась сестра мобилизованного.

«К нам обратилась жительница Нижневартовска, брат которой болеет гепатитом С. Он получил повестку как военнослужащий запаса с боевым опытом в Чечне», — уточнили в исполкоме ОНФ.

Кроме гепатита, брат заявительницы перенес ряд операций после ДТП, последствия которого проявляются до сих пор. «Правомерность мобилизации в этом конкретном случае уточняется, обращение находится на контроле ОНФ. Девушке даны необходимые разъяснения, сейчас ее брат должен пройти максимальное обследование и предоставить справки медкомиссии. Однако если бы он своевременно ставил в известность военкомат о перенесенных диагнозах, проблемы могло бы не быть», — считают в ОНФ.

Ранее URA.RU рассказывало о том, как ОНФ помог жителю ХМАО получить отсрочку от мобилизации. Евгений Тогушкин получил отсрочку от частичной мобилизации, чтобы закончить лечение и пройти реабилитацию.