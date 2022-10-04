Украинские войска в Херсонской области оказались в «огневом мешке»

Движение украинских войск на территории Херсонской области остановлено, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«В районе Дудчан (село на севере Херсонской области — прим. URA.RU) остановилось продвижение укронацистов. Они оказались в огневом мешке. Нашей армией занята линия обороны», — сказал Стремоусов РИА «Новости».
По его слова, ВСУ пытаются наступать с нескольких направлений, но получают отпор. На суверенной территории РФ работает авиация и артиллерия, заключил он.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ. Ранее вооруженные силы РФ приняли решение отойти от освобожденного ранее города Красный Лиман для перегруппировки. По сведениям Минобороны, ВСУ за трое суток потеряли на Краснолиманском направлении более 900 человек.
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Движение украинских войск на территории Херсонской области остановлено, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. «В районе Дудчан (село на севере Херсонской области — прим. URA.RU) остановилось продвижение укронацистов. Они оказались в огневом мешке. Нашей армией занята линия обороны», — сказал Стремоусов РИА «Новости». По его слова, ВСУ пытаются наступать с нескольких направлений, но получают отпор. На суверенной территории РФ работает авиация и артиллерия, заключил он. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ. Ранее вооруженные силы РФ приняли решение отойти от освобожденного ранее города Красный Лиман для перегруппировки. По сведениям Минобороны, ВСУ за трое суток потеряли на Краснолиманском направлении более 900 человек.