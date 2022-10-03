Компания из Челябинска хочет стать дилером автозавода «Москвич»

Сбор заявок от возможных дилеров продлится до 21 октября Фото: Анна Майорова © URA.RU

Компания «Сильвер-авто» из Челябинска примет участие в конкурсе по выбору дилера автозавода «Москвич» (АО МАЗ «Москвич»). Как URA.RU сообщил представитель Николай Войтин, соответствующие документы отправлены в Москву.

«Мы заинтересованы стать партнером „Москвича“ в Челябинске. Поданная нами документация будет изучаться в течение двух месяцев», — пояснил URA.RU Войтин.

Как пресс-служба автозавода объявила на сайте, на первом этапе до 21 октября принимают заявки от кандидатов из 23 городов РФ. Ставка — на создание электромобилей. Соответственно, один из критериев состоит в готовности создать инфраструктуру для их демонстрации, продажи и обслуживания. Войтин дополнил: также важен опыт претендента на рынке, наличие профессиональных штатов и свободных помещений. Технологическое оборудование, по словам собеседника URA.RU, должно будет работать по корпоративным стандартам.

Участник рынка добавил: АО МАЗ «Москвич» займется сборкой китайских автобрендов под собственной маркой. В связи с уходом с рынка западных производителей емкость в России для продаж освободилась, считает представитель «Сильвер-авто».

Компания из Магнитогорска расширяет свое присутствие в Челябинске. 1 августа она запустила работу автосалона на улице Игуменка. Там можно приобрести модели японской Mitsubishi, южнокорейской Hyundai и китайской марки Geely.