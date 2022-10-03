Пермский ТРЦ раздает билеты на закрытую вечеринку с группой «Дискотека Авария»

Концерт состоится 28 октября в УДС «Молот» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В пермском торгово-развлекательном центре «iMALL Эспланада» раздают приглашения на концерт группы «Дискотека Авария» за покупки на определенную сумму. Об этом сообщали в соцсетях ТРЦ.

«С 17 сентября по 28 октября в ТРЦ по-настоящему осенний звездопад! Вы — покупаете, а мы — дарим эксклюзивное приглашение на концерт звездной группы „Дискотека Авария“», — указано в посте.

Чтобы получить билет на концерт, нужно купить товары на 3000 рублей одним чеком. За покупку от 6000 рублей выдадут два билета, а три — при покупке от 8000 рублей в ТРЦ. Чеки необходимо зарегистрировать на стойке информации. Она находится на первом этаже у фонтана.

Концерт группы состоится 28 октября в УДС «Молот» в 18:00. При этом, как сообщают в ТРЦ, билетов на него в продаже не будет. Ранее URA.RU сообщало, что другой торговый центр в Перми разыгрывает иномарку. Итоги подведут 12 ноября.