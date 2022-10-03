03 октября 2022

Пермский ТРЦ раздает билеты на закрытую вечеринку с группой «Дискотека Авария»

© Служба новостей «URA.RU»
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День города 229 лет. Екатеринбург , зрители, эмоции, зрители на концерте
Концерт состоится 28 октября в УДС «Молот» Фото:

В пермском торгово-развлекательном центре «iMALL Эспланада» раздают приглашения на концерт группы «Дискотека Авария» за покупки на определенную сумму. Об этом сообщали в соцсетях ТРЦ.

«С 17 сентября по 28 октября в ТРЦ по-настоящему осенний звездопад! Вы — покупаете, а мы — дарим эксклюзивное приглашение на концерт звездной группы „Дискотека Авария“», — указано в посте.

Чтобы получить билет на концерт, нужно купить товары на 3000 рублей одним чеком. За покупку от 6000 рублей выдадут два билета, а три — при покупке от 8000 рублей в ТРЦ. Чеки необходимо зарегистрировать на стойке информации. Она находится на первом этаже у фонтана.

Концерт группы состоится 28 октября в УДС «Молот» в 18:00. При этом, как сообщают в ТРЦ, билетов на него в продаже не будет. Ранее URA.RU сообщало, что другой торговый центр в Перми разыгрывает иномарку. Итоги подведут 12 ноября.

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В пермском торгово-развлекательном центре «iMALL Эспланада» раздают приглашения на концерт группы «Дискотека Авария» за покупки на определенную сумму. Об этом сообщали в соцсетях ТРЦ. «С 17 сентября по 28 октября в ТРЦ по-настоящему осенний звездопад! Вы — покупаете, а мы — дарим эксклюзивное приглашение на концерт звездной группы „Дискотека Авария“», — указано в посте. Чтобы получить билет на концерт, нужно купить товары на 3000 рублей одним чеком. За покупку от 6000 рублей выдадут два билета, а три — при покупке от 8000 рублей в ТРЦ. Чеки необходимо зарегистрировать на стойке информации. Она находится на первом этаже у фонтана. Концерт группы состоится 28 октября в УДС «Молот» в 18:00. При этом, как сообщают в ТРЦ, билетов на него в продаже не будет. Ранее URA.RU сообщало, что другой торговый центр в Перми разыгрывает иномарку. Итоги подведут 12 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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