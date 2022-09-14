В пермском ТРЦ «Планета» разыгрывают новую корейскую иномарку

15 сентября 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

Розыгрыш состоится 12 ноября Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В пермском ТРЦ «Планета» разыгрывают новый автомобиль Hyundai Solaris. О запуске акции сообщили в соцсетях торгово-развлекательного комплекса. «С 15 сентября по 12 ноября в ТРЦ „Планета“ проходит акция „Везучий чек“. Главный приз — автомобиль Hyundai Solaris», — указали в ТРЦ. Чтобы принять участие в акции, нужно в период с 15 сентября до 11 ноября совершить покупки в ТРЦ на сумму от трех тысяч рублей в одном чеке или приобрести подарочную карту торгового центра на такую же сумму. Далее нужно зарегистрировать чек на сайте акции до 23:00 11 ноября. Номер купона отобразится в личном кабинете после проверки чека организатором акции. Сам розыгрыш призов состоится 12 ноября в 16:00 на первом этаже в центральном атриуме. Организаторы отметили, что для того, чтобы получить свой выигрыш, необходимо лично присутствовать на розыгрыше. Кроме автомобиля будут и другие призы — 18 подарочных карт ТРЦ «Планета» на суммы от десяти до 20 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что сеть магазинов в Перми разыграет годовой запас косметики и новый смартфон. Такую акцию сеть запустила в честь дня своего рождения.

В пермском ТРЦ «Планета» разыгрывают новый автомобиль Hyundai Solaris. О запуске акции сообщили в соцсетях торгово-развлекательного комплекса. «С 15 сентября по 12 ноября в ТРЦ „Планета“ проходит акция „Везучий чек“. Главный приз — автомобиль Hyundai Solaris», — указали в ТРЦ. Чтобы принять участие в акции, нужно в период с 15 сентября до 11 ноября совершить покупки в ТРЦ на сумму от трех тысяч рублей в одном чеке или приобрести подарочную карту торгового центра на такую же сумму. Далее нужно зарегистрировать чек на сайте акции до 23:00 11 ноября. Номер купона отобразится в личном кабинете после проверки чека организатором акции. Сам розыгрыш призов состоится 12 ноября в 16:00 на первом этаже в центральном атриуме. Организаторы отметили, что для того, чтобы получить свой выигрыш, необходимо лично присутствовать на розыгрыше. Кроме автомобиля будут и другие призы — 18 подарочных карт ТРЦ «Планета» на суммы от десяти до 20 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что сеть магазинов в Перми разыграет годовой запас косметики и новый смартфон. Такую акцию сеть запустила в честь дня своего рождения.