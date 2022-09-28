Губернатор Шумков лично проверил пункт сбора помощи военным. Фото

29 сентября 2022 в 17:21 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков поблагодарил тех, кто участвует в сборе гуманитарной помощи (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Курганской области Вадим Шумков проверил, как работают пункты приема гуманитарной помощи для военнообязанных. Фотографии из пункта размещены telegram-канале Шумкова. «С сегодня пункты сбора гуманитарной помощи ориентированы в первую очередь на сбор дополнительного снаряжения для военных. Как для нашей части, которая уже там, так и для частей, куда будут распределяться наши мобилизуемые парни. Речь идет о палатках, средствах для обогрева и приготовления пищи, продуктах походного приготовления, иных предметов первой необходимости, а также средствах для их закупа», — написал Шумков. Также губернатор поблагодарил коллег и граждан за поддержку инициативы. В том же пункте Шумков пообщался с 80-летней местной жительницей, которая купила на свою пенсию товары для гуманитарной помощи. «Вот настоящий Курган», — добавил Шумков. Пункты приема помощи добровольцам открылись в Курганской области в конце сентября. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. По словам губернатора Вадима Шумкова, сейчас пункты гуманитарной помощи преимущественно ориентированы на сбор дополнительного снаряжения для военных Фото: telegram-канал Вадима Шумкова Вадим Шумков пообщался с одной из участниц сбора помощи Фото: telegram-канал Вадима Шумкова

Губернатор Курганской области Вадим Шумков проверил, как работают пункты приема гуманитарной помощи для военнообязанных. Фотографии из пункта размещены telegram-канале Шумкова. «С сегодня пункты сбора гуманитарной помощи ориентированы в первую очередь на сбор дополнительного снаряжения для военных. Как для нашей части, которая уже там, так и для частей, куда будут распределяться наши мобилизуемые парни. Речь идет о палатках, средствах для обогрева и приготовления пищи, продуктах походного приготовления, иных предметов первой необходимости, а также средствах для их закупа», — написал Шумков. Также губернатор поблагодарил коллег и граждан за поддержку инициативы. В том же пункте Шумков пообщался с 80-летней местной жительницей, которая купила на свою пенсию товары для гуманитарной помощи. «Вот настоящий Курган», — добавил Шумков. Пункты приема помощи добровольцам открылись в Курганской области в конце сентября. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.