28 сентября 2022

Губернатор Шумков лично проверил пункт сбора помощи военным. Фото

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Выставка КурганСпецПром 2022. Приезд Шпиленко Андрея. Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков поблагодарил тех, кто участвует в сборе гуманитарной помощи (архивное фото) Фото:
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Мобилизация в России

Губернатор Курганской области Вадим Шумков проверил, как работают пункты приема гуманитарной помощи для военнообязанных. Фотографии из пункта размещены telegram-канале Шумкова.

«С сегодня пункты сбора гуманитарной помощи ориентированы в первую очередь на сбор дополнительного снаряжения для военных. Как для нашей части, которая уже там, так и для частей, куда будут распределяться наши мобилизуемые парни. Речь идет о палатках, средствах для обогрева и приготовления пищи, продуктах походного приготовления, иных предметов первой необходимости, а также средствах для их закупа», — написал Шумков.

Также губернатор поблагодарил коллег и граждан за поддержку инициативы. В том же пункте Шумков пообщался с 80-летней местной жительницей, которая купила на свою пенсию товары для гуманитарной помощи. «Вот настоящий Курган», — добавил Шумков.

Пункты приема помощи добровольцам открылись в Курганской области в конце сентября. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

По словам губернатора Вадима Шумкова, сейчас пункты гуманитарной помощи преимущественно ориентированы на сбор дополнительного снаряжения для военных
Фото:
Вадим Шумков пообщался с одной из участниц сбора помощи
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков проверил, как работают пункты приема гуманитарной помощи для военнообязанных. Фотографии из пункта размещены telegram-канале Шумкова. «С сегодня пункты сбора гуманитарной помощи ориентированы в первую очередь на сбор дополнительного снаряжения для военных. Как для нашей части, которая уже там, так и для частей, куда будут распределяться наши мобилизуемые парни. Речь идет о палатках, средствах для обогрева и приготовления пищи, продуктах походного приготовления, иных предметов первой необходимости, а также средствах для их закупа», — написал Шумков. Также губернатор поблагодарил коллег и граждан за поддержку инициативы. В том же пункте Шумков пообщался с 80-летней местной жительницей, которая купила на свою пенсию товары для гуманитарной помощи. «Вот настоящий Курган», — добавил Шумков. Пункты приема помощи добровольцам открылись в Курганской области в конце сентября. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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