Губернатор Курганской области Вадим Шумков проверил, как работают пункты приема гуманитарной помощи для военнообязанных. Фотографии из пункта размещены telegram-канале Шумкова.
«С сегодня пункты сбора гуманитарной помощи ориентированы в первую очередь на сбор дополнительного снаряжения для военных. Как для нашей части, которая уже там, так и для частей, куда будут распределяться наши мобилизуемые парни. Речь идет о палатках, средствах для обогрева и приготовления пищи, продуктах походного приготовления, иных предметов первой необходимости, а также средствах для их закупа», — написал Шумков.
Также губернатор поблагодарил коллег и граждан за поддержку инициативы. В том же пункте Шумков пообщался с 80-летней местной жительницей, которая купила на свою пенсию товары для гуманитарной помощи. «Вот настоящий Курган», — добавил Шумков.
По словам губернатора Вадима Шумкова, сейчас пункты гуманитарной помощи преимущественно ориентированы на сбор дополнительного снаряжения для военных
Фото: telegram-канал Вадима Шумкова
Вадим Шумков пообщался с одной из участниц сбора помощи
Фото: telegram-канал Вадима Шумкова
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков проверил, как работают пункты приема гуманитарной помощи для военнообязанных. Фотографии из пункта размещены telegram-канале Шумкова. «С сегодня пункты сбора гуманитарной помощи ориентированы в первую очередь на сбор дополнительного снаряжения для военных. Как для нашей части, которая уже там, так и для частей, куда будут распределяться наши мобилизуемые парни. Речь идет о палатках, средствах для обогрева и приготовления пищи, продуктах походного приготовления, иных предметов первой необходимости, а также средствах для их закупа», — написал Шумков. Также губернатор поблагодарил коллег и граждан за поддержку инициативы. В том же пункте Шумков пообщался с 80-летней местной жительницей, которая купила на свою пенсию товары для гуманитарной помощи. «Вот настоящий Курган», — добавил Шумков. Пункты приема помощи добровольцам открылись в Курганской области в конце сентября. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.