Пермяки, которые не могли вылететь из Турции, вернулись домой

Пассажиров рейса «Анталья-Пермь», застрявших в Турции, доставили в Пермь. Ранее пермяки не могли вернуться на родину из-за неисправности самолета.
«Авиакомпания Turkish Airlines вернула в Пермь пассажиров рейса TK3964 „Анталия-Пермь“», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Пермяки вернулись домой на резервном борту. Он сел в аэропорту «Большое Савино» в 16 часов по местному времени.
Задержка вылета составила 12 часов. Ранее стало известно, что пассажиров рейса «Анталья-Пермь» ночью 4 октября экстренно посадили в Стамбуле из-за неисправности самолета. Авиакомпания после инцидента начала искать резервный самолет, чтобы доставить пермяков домой.
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