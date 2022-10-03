Пермяки, которые не могли вылететь из Турции, вернулись домой

Пассажиров рейса «Анталья-Пермь», экстренно севших в Стамбуле, доставили домой

04 октября 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

Самолет приземлился в пермском аэропорту около 16 часов по местному времени Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Пассажиров рейса «Анталья-Пермь», застрявших в Турции, доставили в Пермь. Ранее пермяки не могли вернуться на родину из-за неисправности самолета. «Авиакомпания Turkish Airlines вернула в Пермь пассажиров рейса TK3964 „Анталия-Пермь“», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Пермяки вернулись домой на резервном борту. Он сел в аэропорту «Большое Савино» в 16 часов по местному времени. Задержка вылета составила 12 часов. Ранее стало известно, что пассажиров рейса «Анталья-Пермь» ночью 4 октября экстренно посадили в Стамбуле из-за неисправности самолета. Авиакомпания после инцидента начала искать резервный самолет, чтобы доставить пермяков домой.

Пассажиров рейса «Анталья-Пермь», застрявших в Турции, доставили в Пермь. Ранее пермяки не могли вернуться на родину из-за неисправности самолета. «Авиакомпания Turkish Airlines вернула в Пермь пассажиров рейса TK3964 „Анталия-Пермь“», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Пермяки вернулись домой на резервном борту. Он сел в аэропорту «Большое Савино» в 16 часов по местному времени. Задержка вылета составила 12 часов. Ранее стало известно, что пассажиров рейса «Анталья-Пермь» ночью 4 октября экстренно посадили в Стамбуле из-за неисправности самолета. Авиакомпания после инцидента начала искать резервный самолет, чтобы доставить пермяков домой.