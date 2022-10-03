03 октября 2022

Пермяки, которые не могли вылететь из Турции, вернулись домой

Пассажиров рейса «Анталья-Пермь», экстренно севших в Стамбуле, доставили домой
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты. Москва , аэропорт, самолет, авиаперевозки
Самолет приземлился в пермском аэропорту около 16 часов по местному времени Фото:

Пассажиров рейса «Анталья-Пермь», застрявших в Турции, доставили в Пермь. Ранее пермяки не могли вернуться на родину из-за неисправности самолета.

«Авиакомпания Turkish Airlines вернула в Пермь пассажиров рейса TK3964 „Анталия-Пермь“», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Пермяки вернулись домой на резервном борту. Он сел в аэропорту «Большое Савино» в 16 часов по местному времени.

Задержка вылета составила 12 часов. Ранее стало известно, что пассажиров рейса «Анталья-Пермь» ночью 4 октября экстренно посадили в Стамбуле из-за неисправности самолета. Авиакомпания после инцидента начала искать резервный самолет, чтобы доставить пермяков домой.

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Пассажиров рейса «Анталья-Пермь», застрявших в Турции, доставили в Пермь. Ранее пермяки не могли вернуться на родину из-за неисправности самолета. «Авиакомпания Turkish Airlines вернула в Пермь пассажиров рейса TK3964 „Анталия-Пермь“», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Пермяки вернулись домой на резервном борту. Он сел в аэропорту «Большое Савино» в 16 часов по местному времени. Задержка вылета составила 12 часов. Ранее стало известно, что пассажиров рейса «Анталья-Пермь» ночью 4 октября экстренно посадили в Стамбуле из-за неисправности самолета. Авиакомпания после инцидента начала искать резервный самолет, чтобы доставить пермяков домой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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