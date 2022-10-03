03 октября 2022

Власти запретили челябинскому бизнесмену строить магазин

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройка и рабочие.Москва, строители, строительство дома, рабочий, строительство, стройка
Магазин запретили строить в зоне многоквартирных домов от девяти этажей Фото:

Мэрия Челябинска запретила предпринимателю Данилу Святову строить магазин. Причина в том, что на этом участке в Курчатовском районе уже самовольно возведен торговый объект. Об этом сообщается в распоряжении от 4 октября на сайте мэрии.

«Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (магазин) в территориальной зоне многоквартирных домов от девяти этажей и выше индивидуальному предпринимателю Святову Даниилу Вячеславовичу ввиду наличия уведомления о выявлении самовольной постройки. Объект находится по адресу Свердловский проспект, 22», — говорится в распоряжении на сайте.

Согласно документации, площадь участка составляет 293 квадратных метра. Кадастровая стоимость земли — 1 миллион 824 тысячи рублей. По данным «СБИС», Даниил Святов является владельцем компании ООО «Вектра», занимающейся ресторанным бизнесом и услугами по доставке продуктов питания. Также бизнесмен связан с компанией по аренде недвижимым имуществом.

Ранее власти Челябинска запретили бизнесмену Валентину Бобину строительство магазина на садовом участке. Участок предназначен для дачи, а не для рыночной деятельности.

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Мэрия Челябинска запретила предпринимателю Данилу Святову строить магазин. Причина в том, что на этом участке в Курчатовском районе уже самовольно возведен торговый объект. Об этом сообщается в распоряжении от 4 октября на сайте мэрии. «Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (магазин) в территориальной зоне многоквартирных домов от девяти этажей и выше индивидуальному предпринимателю Святову Даниилу Вячеславовичу ввиду наличия уведомления о выявлении самовольной постройки. Объект находится по адресу Свердловский проспект, 22», — говорится в распоряжении на сайте. Согласно документации, площадь участка составляет 293 квадратных метра. Кадастровая стоимость земли — 1 миллион 824 тысячи рублей. По данным «СБИС», Даниил Святов является владельцем компании ООО «Вектра», занимающейся ресторанным бизнесом и услугами по доставке продуктов питания. Также бизнесмен связан с компанией по аренде недвижимым имуществом. Ранее власти Челябинска запретили бизнесмену Валентину Бобину строительство магазина на садовом участке. Участок предназначен для дачи, а не для рыночной деятельности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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