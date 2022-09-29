Курганцев с тяжелыми болезнями, мобилизованных по ошибке, отправляют домой

30 сентября 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

В Курганской области мобилизованных по ошибке отправляют домой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жителей Курганской области, которых ошибочно мобилизовали в армию, отправляют домой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал Уполномоченный по правам человека в регионе Борис Шалютин. По словам омбудсмена, множество обращений поступает от граждан, имеющих тяжелые заболевания. «Обращений к нам поступает немало. Есть люди с тяжелыми и очевидными заболеваниями. Таких случаев целая серия. Недавно встречался с военным комиссаром области, обращения были отработаны. Все допущенные ошибки по мобилизации уже решены», — сказал Шалютин. Уточнить информацию о частичной мобилизации можно по единой телефонной линии — 122. Также о ситуациях с ошибками при мобилизации можно сообщить омбудсмену Борису Шалютину по номерам телефона: 8(3522)46-65-65 или 8(3522)46-21-25. Кроме того, получить ответы на вопросы по мобилизации можно в курганском отделении движения ОНФ по адресу: ул. Томина 53/Урицкого 36 и по телефону 8 (3522) 44-35-80. Ранее URA.RU писало, что сотруднику курганского оборонного завода отменили повестку после обращения к Уполномоченному по правам человека. Также сообщалось, что гражданам, имеющим тяжелые хронические заболевания, необходимо предоставить справки и заключения врачей о наличии болезни, чтобы не получать повестки. Указ о частичной мобилизации был подписан Владимиром Путиным 21 сентября. Это решение принято из-за проведения спецоперации на Украине, которая идет с 24 февраля. В Минобороны России планируют призвать в рамках мобилизации 300 тысяч запасников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителей Курганской области, которых ошибочно мобилизовали в армию, отправляют домой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал Уполномоченный по правам человека в регионе Борис Шалютин. По словам омбудсмена, множество обращений поступает от граждан, имеющих тяжелые заболевания. «Обращений к нам поступает немало. Есть люди с тяжелыми и очевидными заболеваниями. Таких случаев целая серия. Недавно встречался с военным комиссаром области, обращения были отработаны. Все допущенные ошибки по мобилизации уже решены», — сказал Шалютин. Уточнить информацию о частичной мобилизации можно по единой телефонной линии — 122. Также о ситуациях с ошибками при мобилизации можно сообщить омбудсмену Борису Шалютину по номерам телефона: 8(3522)46-65-65 или 8(3522)46-21-25. Кроме того, получить ответы на вопросы по мобилизации можно в курганском отделении движения ОНФ по адресу: ул. Томина 53/Урицкого 36 и по телефону 8 (3522) 44-35-80. Ранее URA.RU писало, что сотруднику курганского оборонного завода отменили повестку после обращения к Уполномоченному по правам человека. Также сообщалось, что гражданам, имеющим тяжелые хронические заболевания, необходимо предоставить справки и заключения врачей о наличии болезни, чтобы не получать повестки. Указ о частичной мобилизации был подписан Владимиром Путиным 21 сентября. Это решение принято из-за проведения спецоперации на Украине, которая идет с 24 февраля. В Минобороны России планируют призвать в рамках мобилизации 300 тысяч запасников.