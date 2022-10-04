Свердловчанка просит Путина вернуть домой полуслепого мобилизованного племянника

04 октября 2022 в 20:14 Размер текста - 17 +

Жителя Первоуральска мобилизовали несмотря на отслоение сетчатки и слепоту (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Первоуральске (Свердловская область) мобилизовали 21-летнего Кирилла Никитина, у которого практически не видит один глаз. У молодого человека подрастает годовалая дочь. Кроме того, у парня больная мама, которая в мае перенесла сложнейшую операцию. Женщина одна растила ребенка, ухаживать за ней, кроме сына, некому. Об этом URA.RU рассказала тетя мобилизованного Людмила. Женщина обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть Кирилла обратно. «В четверг, 29 сентября, Кирилл пришел в военкомат Первоуральска, где ему вручили повестку на сборы с отъездом в тот же день. Мы думали, что на комиссии медики обратят внимание на проблемы со зрением, но, увы, этого не произошло. Сама комиссия длилась 30 минут. Медицинские документы, которые Кирилл предоставил, никто не стал даже смотреть. В итоге 30 сентября племянника увезли в Ростов, а оттуда перекинули в Белгородскую область», — говорит Людмила. Родственники Кирилла уже написали обращение к президенту РФ Владимиру Путину Фото: предоставлено родственниками мобилизованного По словам женщины, у Кирилла серьезные проблемы со зрением — отслоение сетчатки. «Он перенес операцию на глаза и практически слеп на один глаз, но военная комиссия заключила, что он годен к службе», — жалуется она. «У мамы Кирилла проблемы со здоровьем, в мае была операция, скоро предстоит вторая. Ухаживать за ней некому. Кирилл работал на новотрубном заводе, у него жена в декрете, так как у них годовалый ребенок. Я написала обращение президенту с просьбой помочь вернуть Кирилла домой. Я уверена, что мобилизация была ошибочной», — отметила женщина. Корреспондент URA.RU обратился в «Народный фронт» Свердловской области, который запустил горячую линию по вопросам ошибочной мобилизации. В организации обратились к властям Первоуральска, которые заявили, что провели проверку. «У призывника группа Б3, с ней подлежат призыву. Утяжеляет ситуацию то, что он сам в военкомате про свое здоровье ничего не сказал. Мобилизованный может написать заявление на командира части с просьбой провести медицинское освидетельствование для проверки годности к воинской службе», — рассказали в «Народном фронте». Журналист агентства обратился за комментарием в военный комиссариат Первоуральска. «В каждом конкретном случае надо разбираться. Родственники указанного гражданина должны обратиться в военкомат», — сообщили в приемной ведомства. По словам родственников, в военкомате даже не стали смотреть справки, которые предоставил мобилизованный Фото: предоставлено родственниками мобилизованного Ранее URA.RU писало, что 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

В Первоуральске (Свердловская область) мобилизовали 21-летнего Кирилла Никитина, у которого практически не видит один глаз. У молодого человека подрастает годовалая дочь. Кроме того, у парня больная мама, которая в мае перенесла сложнейшую операцию. Женщина одна растила ребенка, ухаживать за ней, кроме сына, некому. Об этом URA.RU рассказала тетя мобилизованного Людмила. Женщина обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть Кирилла обратно. «В четверг, 29 сентября, Кирилл пришел в военкомат Первоуральска, где ему вручили повестку на сборы с отъездом в тот же день. Мы думали, что на комиссии медики обратят внимание на проблемы со зрением, но, увы, этого не произошло. Сама комиссия длилась 30 минут. Медицинские документы, которые Кирилл предоставил, никто не стал даже смотреть. В итоге 30 сентября племянника увезли в Ростов, а оттуда перекинули в Белгородскую область», — говорит Людмила. По словам женщины, у Кирилла серьезные проблемы со зрением — отслоение сетчатки. «Он перенес операцию на глаза и практически слеп на один глаз, но военная комиссия заключила, что он годен к службе», — жалуется она. «У мамы Кирилла проблемы со здоровьем, в мае была операция, скоро предстоит вторая. Ухаживать за ней некому. Кирилл работал на новотрубном заводе, у него жена в декрете, так как у них годовалый ребенок. Я написала обращение президенту с просьбой помочь вернуть Кирилла домой. Я уверена, что мобилизация была ошибочной», — отметила женщина. Корреспондент URA.RU обратился в «Народный фронт» Свердловской области, который запустил горячую линию по вопросам ошибочной мобилизации. В организации обратились к властям Первоуральска, которые заявили, что провели проверку. «У призывника группа Б3, с ней подлежат призыву. Утяжеляет ситуацию то, что он сам в военкомате про свое здоровье ничего не сказал. Мобилизованный может написать заявление на командира части с просьбой провести медицинское освидетельствование для проверки годности к воинской службе», — рассказали в «Народном фронте». Журналист агентства обратился за комментарием в военный комиссариат Первоуральска. «В каждом конкретном случае надо разбираться. Родственники указанного гражданина должны обратиться в военкомат», — сообщили в приемной ведомства. Ранее URA.RU писало, что 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).