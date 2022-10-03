Добровольцы Гуманитарного корпуса ХМАО по просьбе сургутянина проведали его брата и отца, которые живут в Северодонецке (ЛНР). Об этом рассказали в самом Гумкорпусе.
«Житель Сургута обратился к нам с просьбой навестить брата и отца, которые проживают в Северодонецке. Мы стараемся всегда откликаться на такие просьбы, ведь очень тяжело, когда теряешь связь с родными и не в курсе, как у них дела. Привезли гуманитарную помощь, передали привет, узнали, чем еще можем помочь. В такие моменты понимаешь, как важно всем быть рядом и вместе», — говорится в telegram-канале Гуманитарного корпуса ХМАО. К публикации волонтеры приложили видео, на котором показали, как живут родственники сургутянина в Донбассе.
Ранее URA.RU рассказывало, что гуманитарная миссия ХМАО получила грант от Путина на расширение своей деятельности в Донбассе. Добровольческому корпусу выделят 14,4 миллиона рублей.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.
Видео: Гуманитарный добровольческий корпус ХМАО
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