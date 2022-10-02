Гуманитарная миссия ХМАО на Донбассе получила грант от Путина

03 октября 2022 в 21:49 Размер текста - 17 +

Грант пойдет на возвращение Донбасса к нормальной жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Общественная организация «Гуманитарный добровольческий корпус» из Сургута получила специальный грант президента РФ Владимира Путина в 14,4 миллиона рублей на расширение своей деятельности на Донбассе. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных внешних связей и молодежной политики ХМАО. «Самый крупный грант в специальном конкурсе Фонда президентских грантов 2022 года на сумму 14 миллионов 389 тысяч 246 рублей у автономной некоммерческой организации „Гуманитарный добровольческий корпус“ из Сургута. Проект предполагает расширение гуманитарной миссии с привлечением добровольцев на территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», — говорится в официальном сообщении.



Добровольцы организовывают для жителей новых российских территорий выдачу гуманитарной помощи. Речь идет об обеспечении горячим питанием, приготовленным на полевой кухне, доставке питьевой воды, оказанию первой помощи пострадавшим. Волонтеры участвуют в разборе завалов разрушенных зданий и сооружений, восстановлении объектов социальной инфраструктуры и системы здравоохранения, поиске пропавших родственников, помощи маломобильным категориям жителей, организации культурно-массовых мероприятий для детей и взрослых.



Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО обеспечили питанием более 10 тысяч жителей Лисичанска (ЛНР). Также они оказали медицинскую консультацию и ежедневно обеспечивали медикаментами до 100 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Общественная организация «Гуманитарный добровольческий корпус» из Сургута получила специальный грант президента РФ Владимира Путина в 14,4 миллиона рублей на расширение своей деятельности на Донбассе. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных внешних связей и молодежной политики ХМАО. «Самый крупный грант в специальном конкурсе Фонда президентских грантов 2022 года на сумму 14 миллионов 389 тысяч 246 рублей у автономной некоммерческой организации „Гуманитарный добровольческий корпус“ из Сургута. Проект предполагает расширение гуманитарной миссии с привлечением добровольцев на территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», — говорится в официальном сообщении. Добровольцы организовывают для жителей новых российских территорий выдачу гуманитарной помощи. Речь идет об обеспечении горячим питанием, приготовленным на полевой кухне, доставке питьевой воды, оказанию первой помощи пострадавшим. Волонтеры участвуют в разборе завалов разрушенных зданий и сооружений, восстановлении объектов социальной инфраструктуры и системы здравоохранения, поиске пропавших родственников, помощи маломобильным категориям жителей, организации культурно-массовых мероприятий для детей и взрослых. Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО обеспечили питанием более 10 тысяч жителей Лисичанска (ЛНР). Также они оказали медицинскую консультацию и ежедневно обеспечивали медикаментами до 100 человек.