03 октября 2022

В Сургуте на пешеходном переходе сбили ребенка на самокате. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам Челябинска. Челябинск, крест, самокат
На пешеходном переходе в Сургуте сбили ребенка на самокате Фото:

В Сургуте водитель автомобиля «Chevrolet» сбил на пешеходном переходе ребенка 2011 года рождения, пересекающего проезжую часть на самокате. О происшествии сообщается в группе «СургутИнформТВ» в социальной сети «ВКонтакте».

«ДТП с несовершеннолетним пешеходом произошло на Административном проезде в Сургуте. По предварительным данным, ребенок 2011 года рождения пытался пересечь дорогу на самокате», — сообщается в социальной сети.

Ребенка увезли в карете скорой помощи в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Корреспондент URA.RU обратился за подробностями происшествия в пресс-службу УГИБДД по ХМАО. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте сбили ребенка на мотороллере. В результате маневра водителя «Opel Astra» 14-летний подросток получил травмы.

Фото:

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В Сургуте водитель автомобиля «Chevrolet» сбил на пешеходном переходе ребенка 2011 года рождения, пересекающего проезжую часть на самокате. О происшествии сообщается в группе «СургутИнформТВ» в социальной сети «ВКонтакте». «ДТП с несовершеннолетним пешеходом произошло на Административном проезде в Сургуте. По предварительным данным, ребенок 2011 года рождения пытался пересечь дорогу на самокате», — сообщается в социальной сети. Ребенка увезли в карете скорой помощи в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются. Корреспондент URA.RU обратился за подробностями происшествия в пресс-службу УГИБДД по ХМАО. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте сбили ребенка на мотороллере. В результате маневра водителя «Opel Astra» 14-летний подросток получил травмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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