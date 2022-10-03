В Сургуте водитель автомобиля «Chevrolet» сбил на пешеходном переходе ребенка 2011 года рождения, пересекающего проезжую часть на самокате. О происшествии сообщается в группе «СургутИнформТВ» в социальной сети «ВКонтакте».
«ДТП с несовершеннолетним пешеходом произошло на Административном проезде в Сургуте. По предварительным данным, ребенок 2011 года рождения пытался пересечь дорогу на самокате», — сообщается в социальной сети.
Ребенка увезли в карете скорой помощи в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.
Корреспондент URA.RU обратился за подробностями происшествия в пресс-службу УГИБДД по ХМАО. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте сбили ребенка на мотороллере. В результате маневра водителя «Opel Astra» 14-летний подросток получил травмы.
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