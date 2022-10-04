В диверсии на «Северном потоке — 1» подозревается новая страна

Замглавы ФНЭБ Гривач заподозрил Швецию в подрыве «Северного потока — 1»

04 октября 2022 в 23:45 Размер текста - 17 +

Швеция могла отомстить США с помощью подрыва «Северных потоков», считает Алексей Гривач Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Швеция имела и возможность, и мотив для вывода из строя российского газопровода «Северный поток — 1». Об этом заявил заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. «Разумеется, техническая возможность у шведских ВМС провести подобную операцию была. Более того, в 2015 году в районе „СП-1“ при обследовании трубы был найден подводный беспилотный аппарат, который шведские ВМС потеряли в ходе, как они заявил, учений. Подобный аппарат легко можно заминировать, но утверждать, что это сделали они, я бы не рискнул», — заявил Алексей Гривач «Пятому каналу». Он отметил, что в подобных ситуациях изначально начинают искать того, кому это могло быть выгодно и лишь затем того, кто мог бы его подставить. Эксперт подчеркнул, что диверсия на «Северном потоке — 1» — часть серьезного геополитического противостояния, которая происходит не только между Россией и западными странами, а еще и внутри Запада в целом. Замглавы ФНЭБ предположил, что подрыв газопроводов мог стать местью Швеции США. «Швецию заставили вступить в НАТО и поступиться многолетним нейтральным статусом, который дает гарантии в случае серьезной эскалации, что шведская территория не станет ареной боевых действий. Нельзя исключать, что таким образом они могли пытаться сорвать этот процесс», — уточнил Гривач. Оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной ниток в ночь на 26 сентября. Затем, в ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Основной версией произошедшего считают спланированную диверсию. Президент РФ Владимир Путин уверен, что подрыв газопроводов осуществили англосаксы. В Пентагоне объяснили выгоду США от аварий на «Северных потоках». Турецкий специалист по энергетике Мехмет Доган заподозрил США в организации диверсии на газопроводах РФ. Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что США повредили «Северные потоки», чтобы «окончательно добить» экономику Европы, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Швеция имела и возможность, и мотив для вывода из строя российского газопровода «Северный поток — 1». Об этом заявил заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. «Разумеется, техническая возможность у шведских ВМС провести подобную операцию была. Более того, в 2015 году в районе „СП-1“ при обследовании трубы был найден подводный беспилотный аппарат, который шведские ВМС потеряли в ходе, как они заявил, учений. Подобный аппарат легко можно заминировать, но утверждать, что это сделали они, я бы не рискнул», — заявил Алексей Гривач «Пятому каналу». Он отметил, что в подобных ситуациях изначально начинают искать того, кому это могло быть выгодно и лишь затем того, кто мог бы его подставить. Эксперт подчеркнул, что диверсия на «Северном потоке — 1» — часть серьезного геополитического противостояния, которая происходит не только между Россией и западными странами, а еще и внутри Запада в целом. Замглавы ФНЭБ предположил, что подрыв газопроводов мог стать местью Швеции США. «Швецию заставили вступить в НАТО и поступиться многолетним нейтральным статусом, который дает гарантии в случае серьезной эскалации, что шведская территория не станет ареной боевых действий. Нельзя исключать, что таким образом они могли пытаться сорвать этот процесс», — уточнил Гривач. Оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной ниток в ночь на 26 сентября. Затем, в ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Основной версией произошедшего считают спланированную диверсию. Президент РФ Владимир Путин уверен, что подрыв газопроводов осуществили англосаксы. В Пентагоне объяснили выгоду США от аварий на «Северных потоках». Турецкий специалист по энергетике Мехмет Доган заподозрил США в организации диверсии на газопроводах РФ. Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что США повредили «Северные потоки», чтобы «окончательно добить» экономику Европы, передает RT.