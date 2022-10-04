Неадекватный екатеринбуржец кидался на детей в парке Чкалова. Видео

05 октября 2022 в 00:26 Размер текста - 17 +

Мужчину, кидавшегося на детей, скрутил прохожий (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге неизвестный мужчина бегал по парку Чкалова и кидался на прохожих. Мужчина бил детей и сдергивал с них куртки. После этого он пытался скрыться, сообщил очевидец. «Неуравновешенный клоун бегал по парку Чкалова и кидался на людей. Он ударил девочку по затылку и пытался скрыться. А по пути успевал дергать 12-летнего мальчика за куртку», — приводит слова очевидца telegram-канал «Бандитский центр 18+». По словам очевидца, инцидент произошел 2 октября. Мужчину скрутил прохожий. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство писало, что в торговом центре «Гринвич» толпа охранников скрутила неадекватного екатеринбуржца, напавшего на них. Дебошир привлекли к административной ответственности.

В Екатеринбурге неизвестный мужчина бегал по парку Чкалова и кидался на прохожих. Мужчина бил детей и сдергивал с них куртки. После этого он пытался скрыться, сообщил очевидец. «Неуравновешенный клоун бегал по парку Чкалова и кидался на людей. Он ударил девочку по затылку и пытался скрыться. А по пути успевал дергать 12-летнего мальчика за куртку», — приводит слова очевидца telegram-канал «Бандитский центр 18+». По словам очевидца, инцидент произошел 2 октября. Мужчину скрутил прохожий. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство писало, что в торговом центре «Гринвич» толпа охранников скрутила неадекватного екатеринбуржца, напавшего на них. Дебошир привлекли к административной ответственности.