04 октября 2022

Неадекватный екатеринбуржец кидался на детей в парке Чкалова. Видео

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Мужчину, кидавшегося на детей, скрутил прохожий (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге неизвестный мужчина бегал по парку Чкалова и кидался на прохожих. Мужчина бил детей и сдергивал с них куртки. После этого он пытался скрыться, сообщил очевидец.

«Неуравновешенный клоун бегал по парку Чкалова и кидался на людей. Он ударил девочку по затылку и пытался скрыться. А по пути успевал дергать 12-летнего мальчика за куртку», — приводит слова очевидца telegram-канал «Бандитский центр 18+».

По словам очевидца, инцидент произошел 2 октября. Мужчину скрутил прохожий. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее агентство писало, что в торговом центре «Гринвич» толпа охранников скрутила неадекватного екатеринбуржца, напавшего на них. Дебошир привлекли к административной ответственности.

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В Екатеринбурге неизвестный мужчина бегал по парку Чкалова и кидался на прохожих. Мужчина бил детей и сдергивал с них куртки. После этого он пытался скрыться, сообщил очевидец. «Неуравновешенный клоун бегал по парку Чкалова и кидался на людей. Он ударил девочку по затылку и пытался скрыться. А по пути успевал дергать 12-летнего мальчика за куртку», — приводит слова очевидца telegram-канал «Бандитский центр 18+». По словам очевидца, инцидент произошел 2 октября. Мужчину скрутил прохожий. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство писало, что в торговом центре «Гринвич» толпа охранников скрутила неадекватного екатеринбуржца, напавшего на них. Дебошир привлекли к административной ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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