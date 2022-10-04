04 октября 2022

Politico: Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций против России

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Флаг Евросоюза. Екатеринбург, евросоюз, флаг евросоюза
Евросоюз утвердит восьмой пакет санкций против РФ 5 октября Фото:
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Представители стран Европейского союза согласовали восьмой пакет санкций против России, в который входит введение потолка цен на нефть. Об этом сообщает газета Politico.

По словам источников газеты, постпреды стран ЕС согласовали восьмой пакет антироссийских санкций, в который войдет ограничение цен на нефть из РФ. Отмечается, что финальная версия документа будет утверждена 5 октября.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Позже агентство Reuters сообщало, что Евросоюз начал переговоры по введению потолка цен на российский газ для всех стран блока. Посол Польши в ЕС Анджей Садось подтверждал, что новый пакет санкций действительно включит в себя потолок цен на нефть РФ.

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Представители стран Европейского союза согласовали восьмой пакет санкций против России, в который входит введение потолка цен на нефть. Об этом сообщает газета Politico. По словам источников газеты, постпреды стран ЕС согласовали восьмой пакет антироссийских санкций, в который войдет ограничение цен на нефть из РФ. Отмечается, что финальная версия документа будет утверждена 5 октября. Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Позже агентство Reuters сообщало, что Евросоюз начал переговоры по введению потолка цен на российский газ для всех стран блока. Посол Польши в ЕС Анджей Садось подтверждал, что новый пакет санкций действительно включит в себя потолок цен на нефть РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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