Politico: Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций против России

05 октября 2022 в 02:07 Размер текста - 17 +

Евросоюз утвердит восьмой пакет санкций против РФ 5 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Представители стран Европейского союза согласовали восьмой пакет санкций против России, в который входит введение потолка цен на нефть. Об этом сообщает газета Politico. По словам источников газеты, постпреды стран ЕС согласовали восьмой пакет антироссийских санкций, в который войдет ограничение цен на нефть из РФ. Отмечается, что финальная версия документа будет утверждена 5 октября. Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Позже агентство Reuters сообщало, что Евросоюз начал переговоры по введению потолка цен на российский газ для всех стран блока. Посол Польши в ЕС Анджей Садось подтверждал, что новый пакет санкций действительно включит в себя потолок цен на нефть РФ.

Представители стран Европейского союза согласовали восьмой пакет санкций против России, в который входит введение потолка цен на нефть. Об этом сообщает газета Politico. По словам источников газеты, постпреды стран ЕС согласовали восьмой пакет антироссийских санкций, в который войдет ограничение цен на нефть из РФ. Отмечается, что финальная версия документа будет утверждена 5 октября. Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Позже агентство Reuters сообщало, что Евросоюз начал переговоры по введению потолка цен на российский газ для всех стран блока. Посол Польши в ЕС Анджей Садось подтверждал, что новый пакет санкций действительно включит в себя потолок цен на нефть РФ.