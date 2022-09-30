Евросоюз начал переговоры об ограничении цен на газ для всех стран блока

Евросоюз начал переговоры по введению потолка цен на российский газ для всех стран блока. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на встречу министров стран ЕС.
«Страны Европейского союза в пятницу договорились ввести экстренные сборы с сверхприбылей энергетических компаний и начали переговоры о своем следующем шаге по решению энергетического кризиса в Европе — возможно, об ограничении цен на газ для всего блока. Пятнадцать стран, включая Францию, Италию и Польшу, на этой неделе обратились в Брюссель с просьбой предложить предельную цену для всех оптовых сделок с газом, чтобы сдержать инфляцию», — пишет Reuters.
Глава Евросоюза по энергетической политике Кадри Симсон заявила, что необходимо установить ограничение на весь газ, поступающий из России. Против этого решения выступают ряд стран Центральной и Восточной Европы.
Решение стран Запада ограничить цены на российский газ связано с началом спецоперации на Украине. Впервые о необходимости ввести потолок цен на российские энергоносители заявили власти США. Однако, по данным американской прессы, страны ЕС не могут прийти к единому мнению по этому вопросу. В Минфине США заявили, что будут вводить санкции против стран, которые откажутся поддержать ограничение цены на российские газ и нефть, пишет RT.
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Евросоюз начал переговоры по введению потолка цен на российский газ для всех стран блока. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на встречу министров стран ЕС. «Страны Европейского союза в пятницу договорились ввести экстренные сборы с сверхприбылей энергетических компаний и начали переговоры о своем следующем шаге по решению энергетического кризиса в Европе — возможно, об ограничении цен на газ для всего блока. Пятнадцать стран, включая Францию, Италию и Польшу, на этой неделе обратились в Брюссель с просьбой предложить предельную цену для всех оптовых сделок с газом, чтобы сдержать инфляцию», — пишет Reuters. Глава Евросоюза по энергетической политике Кадри Симсон заявила, что необходимо установить ограничение на весь газ, поступающий из России. Против этого решения выступают ряд стран Центральной и Восточной Европы. Решение стран Запада ограничить цены на российский газ связано с началом спецоперации на Украине. Впервые о необходимости ввести потолок цен на российские энергоносители заявили власти США. Однако, по данным американской прессы, страны ЕС не могут прийти к единому мнению по этому вопросу. В Минфине США заявили, что будут вводить санкции против стран, которые откажутся поддержать ограничение цены на российские газ и нефть, пишет RT.