Посол Польши в ЕС: новый пакет санкций включает потолок цен на нефть

03 октября 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

Евросоюз планирует ввести потолок цен на российскую нефть, сообщил посол Польши в ЕС Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза включает в себя потолок цен на нефть из России. Об этом заявил посол Польши в ЕС Анджей Садось. «Речь идет о предложении G7 — установке максимальной цены российской нефти, которая была бы исключена из санкционных положений в морском транспорте», — приводит цитату Садось ТАСС. По его словам, участвующие в переговорах стороны стремятся разработать механизм, который «приведет к фактическому снижению поступлений в российский бюджет, в данном случае от экспорта нефти в третьи страны». Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Позже агентство Reuters сообщало, что Евросоюз начал переговоры по введению потолка цен на российский газ для всех стран блока.

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза включает в себя потолок цен на нефть из России. Об этом заявил посол Польши в ЕС Анджей Садось. «Речь идет о предложении G7 — установке максимальной цены российской нефти, которая была бы исключена из санкционных положений в морском транспорте», — приводит цитату Садось ТАСС. По его словам, участвующие в переговорах стороны стремятся разработать механизм, который «приведет к фактическому снижению поступлений в российский бюджет, в данном случае от экспорта нефти в третьи страны». Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Позже агентство Reuters сообщало, что Евросоюз начал переговоры по введению потолка цен на российский газ для всех стран блока.