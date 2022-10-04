В России удвоилось число самолетов, доступных для полетов за границу

«Известия»: авиакомпании РФ вывели 87 самолетов из иностранных реестров

05 октября 2022 в 02:45 Размер текста - 17 +

Количество самолетов в РФ, доступных для полетов за рубеж, увеличилось до 87 Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские авиакомпании вывели из иностранных реестров 87 импортных самолетов, что позволяет теперь использовать их для полетов за рубеж. Об этом говорится в письме Минтранса РФ. Пассажирские авиакомпании России вывели из реестра Бермуд уже 87 самолетов, говорится в письме исполняющего обязанности директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Дмитрия Степанко, передают «Известия». Это почти вдвое больше, чем было в марте 2022 года, когда сообщалось о наличии 44 «чистых» зарубежных бортов. Уточняется, что теперь эти самолеты могут быть использованы для полетов за рубеж без риска быть задержанными. По данным ведомства, Utair выкупила и сняла с регистрации на Бермудах 27 самолетов, а «Аэрофлот» — 17 бортов. Аналогичные операции провели авиакомпании «Россия» (дочерняя компания «Аэрофлота»), «Ямал», NordStar, Red Wings, Azur Air, «Газпромавиа», «ЮВТ Аэро», «Русджет» и S7 Airlines. Отмечается, что «Победа» и «Уральские авиалинии» не смогли вывести с учета на Бермудах ни одного борта. Проблемы с полетами у российских авиаперевозчиков начались после начала введения западных санкций против РФ. Страны Евросоюза ввели запрет на пересечение его воздушного пространства российскими самолетами, а также на поставки и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ, их страхование и техобслуживание. Президент России Владимир Путин признал, что Запад смог навредить РФ, спровоцировав проблемы у российской авиаотрасли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские авиакомпании вывели из иностранных реестров 87 импортных самолетов, что позволяет теперь использовать их для полетов за рубеж. Об этом говорится в письме Минтранса РФ. Пассажирские авиакомпании России вывели из реестра Бермуд уже 87 самолетов, говорится в письме исполняющего обязанности директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Дмитрия Степанко, передают «Известия». Это почти вдвое больше, чем было в марте 2022 года, когда сообщалось о наличии 44 «чистых» зарубежных бортов. Уточняется, что теперь эти самолеты могут быть использованы для полетов за рубеж без риска быть задержанными. По данным ведомства, Utair выкупила и сняла с регистрации на Бермудах 27 самолетов, а «Аэрофлот» — 17 бортов. Аналогичные операции провели авиакомпании «Россия» (дочерняя компания «Аэрофлота»), «Ямал», NordStar, Red Wings, Azur Air, «Газпромавиа», «ЮВТ Аэро», «Русджет» и S7 Airlines. Отмечается, что «Победа» и «Уральские авиалинии» не смогли вывести с учета на Бермудах ни одного борта. Проблемы с полетами у российских авиаперевозчиков начались после начала введения западных санкций против РФ. Страны Евросоюза ввели запрет на пересечение его воздушного пространства российскими самолетами, а также на поставки и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ, их страхование и техобслуживание. Президент России Владимир Путин признал, что Запад смог навредить РФ, спровоцировав проблемы у российской авиаотрасли.