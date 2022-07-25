Путин признал, что Запад смог навредить России

25 июля 2022 в 23:55 Размер текста - 17 +

Санкции Запада поставили под угрозу сферу авиаперевозок РФ, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Запад смог навредить России своими «неадекватными решениями», поставив под угрозу сферу воздушных перевозок. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ. «В условиях санкций, неадекватных, я бы сказал, решений бывших наших западных партнеров, именно бывших, потому что они отказываются с нами работать, откровенного политического давления на коммерческие компании, сфера воздушных перевозок оказалась под ударом», — сказал Владимир Путин. Однако глава государства отметил, что сложившаяся ситуация создает «уникальную возможность» для отрасли, позволяющую выйти на новый уровень развития. Страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине. Однако антироссийские ограничения оказали обратный эффект на экономики европейский стран. Журнал The American Conservative писал, что санкции США помогли России. Ученый Лондонского центра политических исследований Александр Марковский отметил, что Запад попал в стратегическую ловушку РФ.

Запад смог навредить России своими «неадекватными решениями», поставив под угрозу сферу воздушных перевозок. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ. «В условиях санкций, неадекватных, я бы сказал, решений бывших наших западных партнеров, именно бывших, потому что они отказываются с нами работать, откровенного политического давления на коммерческие компании, сфера воздушных перевозок оказалась под ударом», — сказал Владимир Путин. Однако глава государства отметил, что сложившаяся ситуация создает «уникальную возможность» для отрасли, позволяющую выйти на новый уровень развития. Страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине. Однако антироссийские ограничения оказали обратный эффект на экономики европейский стран. Журнал The American Conservative писал, что санкции США помогли России. Ученый Лондонского центра политических исследований Александр Марковский отметил, что Запад попал в стратегическую ловушку РФ.