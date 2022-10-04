Свердловчан учат оказывать доврачебную помощь в прямом эфире. Видео

05 октября 2022 в 03:23 Размер текста - 17 +

Движение «Сильный город» провело первую лекцию для жителей Асбеста по оказанию первой помощи (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU Активисты движения «Сильный город» из Асбеста (Свердловская область) 4 октября в прямом эфире обучили свердловчан оказывать первую помощь пострадавшим. Прямая трансляция велась в сообществе движения в соцсети «ВКонтакте». «Наша первая лекция посвящена оказанию первой помощи пострадавшим как на поле боя, так и в обычное время. Сегодня мы осветим следующие темы: травмы, кровотечения, ожоги, охлаждения и многие другие», — сказал спикер движения «Сильный город». Три спикера «Сильного города» на протяжении полутора часов рассказали об оказании первой помощи пострадавшим. А также наглядно продемонстрировали наложение жгутов и бинтов. «Первое, что нужно сделать, увидев раненого, оценить обстановку. Затем оценить собственные силы и безопасность. Перед оказанием помощи, необходимо вызвать скорую помощь, так как последующую помощь будут оказывать медработники. И только после этого приступаем к оказанию первой помощи», — рассказал мужчина. По словам руководителя местного отделения «Молодой Гвардии» Ильи Потанина, движение «Сильный город» объединяет спортсменов и членов патриотических клубов. Это местное отделение «Молодой Гвардии», военно-патриотический клуб «Дивизия» и клуб «Мастерская спорта К4». «Среди нас нет тех, кто в интернете сопли на кулак наматывает или расшатывает ситуацию, устраивая баталии, или даже тех, кто позорно драпает в Казахстан, Грузию и другие соседние страны. Среди нас люди, которые готовы, если Родина позовет, пойти защищать страну», — подытожил Потанин. Ранее URA.RU писало, что движение «Сильный город» запустило бесплатный курс начальной военной подготовки для всех желающих. Горожан научат обращаться с оружием. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Активисты движения «Сильный город» из Асбеста (Свердловская область) 4 октября в прямом эфире обучили свердловчан оказывать первую помощь пострадавшим. Прямая трансляция велась в сообществе движения в соцсети «ВКонтакте». «Наша первая лекция посвящена оказанию первой помощи пострадавшим как на поле боя, так и в обычное время. Сегодня мы осветим следующие темы: травмы, кровотечения, ожоги, охлаждения и многие другие», — сказал спикер движения «Сильный город». Три спикера «Сильного города» на протяжении полутора часов рассказали об оказании первой помощи пострадавшим. А также наглядно продемонстрировали наложение жгутов и бинтов. «Первое, что нужно сделать, увидев раненого, оценить обстановку. Затем оценить собственные силы и безопасность. Перед оказанием помощи, необходимо вызвать скорую помощь, так как последующую помощь будут оказывать медработники. И только после этого приступаем к оказанию первой помощи», — рассказал мужчина. По словам руководителя местного отделения «Молодой Гвардии» Ильи Потанина, движение «Сильный город» объединяет спортсменов и членов патриотических клубов. Это местное отделение «Молодой Гвардии», военно-патриотический клуб «Дивизия» и клуб «Мастерская спорта К4». «Среди нас нет тех, кто в интернете сопли на кулак наматывает или расшатывает ситуацию, устраивая баталии, или даже тех, кто позорно драпает в Казахстан, Грузию и другие соседние страны. Среди нас люди, которые готовы, если Родина позовет, пойти защищать страну», — подытожил Потанин. Ранее URA.RU писало, что движение «Сильный город» запустило бесплатный курс начальной военной подготовки для всех желающих. Горожан научат обращаться с оружием.