04 октября 2022

Свердловчан учат оказывать доврачебную помощь в прямом эфире. Видео

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Второй день Международного Форума Добровольцев. Сочи, первая помощь, оказание помощи, манекен, международный форум добровольцев, волонтеры медики
Движение «Сильный город» провело первую лекцию для жителей Асбеста по оказанию первой помощи (фото из архива) Фото:

Активисты движения «Сильный город» из Асбеста (Свердловская область) 4 октября в прямом эфире обучили свердловчан оказывать первую помощь пострадавшим. Прямая трансляция велась в сообществе движения в соцсети «ВКонтакте».

«Наша первая лекция посвящена оказанию первой помощи пострадавшим как на поле боя, так и в обычное время. Сегодня мы осветим следующие темы: травмы, кровотечения, ожоги, охлаждения и многие другие», — сказал спикер движения «Сильный город».

Три спикера «Сильного города» на протяжении полутора часов рассказали об оказании первой помощи пострадавшим. А также наглядно продемонстрировали наложение жгутов и бинтов. «Первое, что нужно сделать, увидев раненого, оценить обстановку. Затем оценить собственные силы и безопасность. Перед оказанием помощи, необходимо вызвать скорую помощь, так как последующую помощь будут оказывать медработники. И только после этого приступаем к оказанию первой помощи», — рассказал мужчина.

По словам руководителя местного отделения «Молодой Гвардии» Ильи Потанина, движение «Сильный город» объединяет спортсменов и членов патриотических клубов. Это местное отделение «Молодой Гвардии», военно-патриотический клуб «Дивизия» и клуб «Мастерская спорта К4». «Среди нас нет тех, кто в интернете сопли на кулак наматывает или расшатывает ситуацию, устраивая баталии, или даже тех, кто позорно драпает в Казахстан, Грузию и другие соседние страны. Среди нас люди, которые готовы, если Родина позовет, пойти защищать страну», — подытожил Потанин.

Ранее URA.RU писало, что движение «Сильный город» запустило бесплатный курс начальной военной подготовки для всех желающих. Горожан научат обращаться с оружием.

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Активисты движения «Сильный город» из Асбеста (Свердловская область) 4 октября в прямом эфире обучили свердловчан оказывать первую помощь пострадавшим. Прямая трансляция велась в сообществе движения в соцсети «ВКонтакте». «Наша первая лекция посвящена оказанию первой помощи пострадавшим как на поле боя, так и в обычное время. Сегодня мы осветим следующие темы: травмы, кровотечения, ожоги, охлаждения и многие другие», — сказал спикер движения «Сильный город». Три спикера «Сильного города» на протяжении полутора часов рассказали об оказании первой помощи пострадавшим. А также наглядно продемонстрировали наложение жгутов и бинтов. «Первое, что нужно сделать, увидев раненого, оценить обстановку. Затем оценить собственные силы и безопасность. Перед оказанием помощи, необходимо вызвать скорую помощь, так как последующую помощь будут оказывать медработники. И только после этого приступаем к оказанию первой помощи», — рассказал мужчина. По словам руководителя местного отделения «Молодой Гвардии» Ильи Потанина, движение «Сильный город» объединяет спортсменов и членов патриотических клубов. Это местное отделение «Молодой Гвардии», военно-патриотический клуб «Дивизия» и клуб «Мастерская спорта К4». «Среди нас нет тех, кто в интернете сопли на кулак наматывает или расшатывает ситуацию, устраивая баталии, или даже тех, кто позорно драпает в Казахстан, Грузию и другие соседние страны. Среди нас люди, которые готовы, если Родина позовет, пойти защищать страну», — подытожил Потанин. Ранее URA.RU писало, что движение «Сильный город» запустило бесплатный курс начальной военной подготовки для всех желающих. Горожан научат обращаться с оружием.
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